https://ria.ru/20240905/million-1970921899.html

Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере

Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере - РИА Новости, 05.09.2024

Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере

Госдепартамент в четверг объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Тима Стигала,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:56

2024-09-05T20:56

2024-09-05T20:56

сша

вашингтон (штат)

украина

государственный департамент сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Госдепартамент в четверг объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными американцев. "Государственный департамент объявляет о вознаграждении в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или признанию виновным в любой стране Тима Вахаевича Стигала за участие, сговор с целью участия или попытку участия в транснациональной организованной преступности", - говорится в заявлении госдепа. Власти США предъявили Стигалу обвинение в январе за якобы предпринятые им попытки продать незаконно полученную финансовую информацию и шантажировать владельцев этих данных. Впоследствии Секретная служба США внесла Стигала в список самых разыскиваемых преступников. В СМИ отмечают, что Тим Стигал приходится отцом Амину Стигалу, причастному, по мнению Вашингтона, к хакерским атакам на инфраструктуру США и Украины. За информацию о сыне Стигала Госдеп ранее предложил 10 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240823/hakery-1968060755.html

https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944470142.html

сша

вашингтон (штат)

украина

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сша, вашингтон (штат), украина, государственный департамент сша, в мире