https://ria.ru/20240905/mid-1970854929.html

МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня"

МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 05.09.2024

МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня"

МИД РФ изучает санкции против медиагруппы "Россия сегодня", чтобы выработать ответные действия, заявила РИА Новости официальный представитель российского... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:53

2024-09-05T15:53

2024-09-05T16:07

сша

россия

владивосток

мария захарова

маргарита симоньян

дальневосточный федеральный университет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. МИД РФ изучает санкции против медиагруппы "Россия сегодня", чтобы выработать ответные действия, заявила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2024."Сейчас попытаемся изучить этот вопрос, потом будем уже реагировать", - сообщила Захарова в беседе с агентством, комментируя возможность введения ограничений в адрес американских журналистов в России в качестве ответа на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня".Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва старается действовать симметрично в ситуации с западными санкциями."Здесь всё упирается в то, что мы до конца пока еще не понимаем, в чем вся полнота соответствующих ограничений, введенных в отношении российских СМИ, журналистов. Мы даже еще список не видели", - подчеркнула она.США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в опубликованном накануне заявлении американского минфина. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970847150.html

https://ria.ru/20240905/pismo-1970754879.html

сша

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, россия, владивосток, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вэф — 2024 (восточный экономический форум)