Рейтинг@Mail.ru
МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 05.09.2024 (обновлено: 16:07 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/mid-1970854929.html
МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня"
МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 05.09.2024
МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня"
МИД РФ изучает санкции против медиагруппы "Россия сегодня", чтобы выработать ответные действия, заявила РИА Новости официальный представитель российского... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:53
2024-09-05T16:07
сша
россия
владивосток
мария захарова
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. МИД РФ изучает санкции против медиагруппы "Россия сегодня", чтобы выработать ответные действия, заявила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2024."Сейчас попытаемся изучить этот вопрос, потом будем уже реагировать", - сообщила Захарова в беседе с агентством, комментируя возможность введения ограничений в адрес американских журналистов в России в качестве ответа на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня".Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва старается действовать симметрично в ситуации с западными санкциями."Здесь всё упирается в то, что мы до конца пока еще не понимаем, в чем вся полнота соответствующих ограничений, введенных в отношении российских СМИ, журналистов. Мы даже еще список не видели", - подчеркнула она.США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в опубликованном накануне заявлении американского минфина. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970847150.html
https://ria.ru/20240905/pismo-1970754879.html
сша
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владивосток, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
США, Россия, Владивосток, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
МИД изучает ограничения США против МИА "Россия сегодня"

МИД: на ограничения США против МИА "Россия сегодня" проследуют ответные действия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. МИД РФ изучает санкции против медиагруппы "Россия сегодня", чтобы выработать ответные действия, заявила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2024.
"Сейчас попытаемся изучить этот вопрос, потом будем уже реагировать", - сообщила Захарова в беседе с агентством, комментируя возможность введения ограничений в адрес американских журналистов в России в качестве ответа на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня".
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Мария Захарова: Запад даже не понимает, что происходит в Киеве
Вчера, 16:00
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва старается действовать симметрично в ситуации с западными санкциями.
"Здесь всё упирается в то, что мы до конца пока еще не понимаем, в чем вся полнота соответствующих ограничений, введенных в отношении российских СМИ, журналистов. Мы даже еще список не видели", - подчеркнула она.
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в опубликованном накануне заявлении американского минфина. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Первая леди Никарагуа направила Симоньян письмо со словами поддержки
Вчера, 10:42
 
СШАРоссияВладивостокМария ЗахароваМаргарита СимоньянДальневосточный федеральный университетМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала