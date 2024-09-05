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СМИ: американские блогеры отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT - РИА Новости, 05.09.2024
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22:36 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/media-1970929531.html
СМИ: американские блогеры отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT
СМИ: американские блогеры отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ: американские блогеры отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT
Ряд американских инфлюенсеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:36
2024-09-05T22:36
россия
сша
москва
маргарита симоньян
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ряд американских инфлюенсеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявления блогеров. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать". Daily Beast утверждает, что неназванная американская фирма, с которой сотрудничали инфлюенсеры, якобы тайно финансируется RT. В числе отрицающих сотрудничество с RT блогеров издание называет Тима Пула, Бенни Джонсона и Дейва Рубина. Все они опубликовали заявления, заверив, что не знали о каком-либо "российском следе" в деятельности компании, на которую работали. При этом, как отмечает радиостанция NPR, блогеры также подчеркнули, что никакие "внешние силы" не оказывали влияние на содержание их контента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России — не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
https://ria.ru/20240905/peskov-1970788345.html
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россия, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Москва, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, В мире
СМИ: американские блогеры отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT

Daily Beast: американские блогеры отрицают, что сотрудничали с RT

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ряд американских инфлюенсеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявления блогеров.
США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".
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Daily Beast утверждает, что неназванная американская фирма, с которой сотрудничали инфлюенсеры, якобы тайно финансируется RT. В числе отрицающих сотрудничество с RT блогеров издание называет Тима Пула, Бенни Джонсона и Дейва Рубина. Все они опубликовали заявления, заверив, что не знали о каком-либо "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.
При этом, как отмечает радиостанция NPR, блогеры также подчеркнули, что никакие "внешние силы" не оказывали влияние на содержание их контента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России — не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
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