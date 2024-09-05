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МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона
МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 05.09.2024
МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в ночь на пятницу объявлено в семи муниципалитетах южной части Сахалина в связи с прохождением очередного циклона, информирует... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:23
происшествия
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Экстренное предупреждение в ночь на пятницу объявлено в семи муниципалитетах южной части Сахалина в связи с прохождением очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства. По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, вечером 5 сентября и ночью 6 сентября на территории Томаринского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска ожидается сильный, местами очень сильный дождь. С утра пятницы и в последующие сутки возможны подъемы уровней рек на 1-2 метра, выходы воды на пойму и затопление отдельных хозяйственных объектов.
https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html
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происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона
МЧС: в ночь на пятницу на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение