https://ria.ru/20240905/mchs-1970691875.html

МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 05.09.2024

МЧС: на юге Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение в ночь на пятницу объявлено в семи муниципалитетах южной части Сахалина в связи с прохождением очередного циклона, информирует... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:23

2024-09-05T07:23

2024-09-05T07:23

происшествия

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Экстренное предупреждение в ночь на пятницу объявлено в семи муниципалитетах южной части Сахалина в связи с прохождением очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства. По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, вечером 5 сентября и ночью 6 сентября на территории Томаринского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска ожидается сильный, местами очень сильный дождь. С утра пятницы и в последующие сутки возможны подъемы уровней рек на 1-2 метра, выходы воды на пойму и затопление отдельных хозяйственных объектов.

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

россия

сахалин

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происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)