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МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ

МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ - РИА Новости, 05.09.2024

МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ

Почти 41 тысяча спасателей и около четырех тысяч единиц техники МЧС России будет обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках в Единый день... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:35

2024-09-05T05:35

2024-09-05T05:35

политика

россия

абакан

анадырь

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Почти 41 тысяча спасателей и около четырех тысяч единиц техники МЧС России будет обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках в Единый день голосования, сообщила пресс-служба ведомства. "В дни голосования пожарную безопасность на избирательных участках будут обеспечивать почти 41 тысяча огнеборцев и порядка четырех тысяч единиц техники", - сообщил глава ведомства Александр Куренков, чьи слова приводит пресс-служба. Как отмечает ведомство, в рамках комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности Единого дня голосования на учет взяты более 38 тысяч объектов, на которых расположены более 44 тысяч избирательных участков. Также в регионах инициированы более 470 заседаний комиссий по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, россия, абакан, анадырь, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф