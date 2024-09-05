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МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ - РИА Новости, 05.09.2024
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05:35 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/mchs-1970682822.html
МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ
МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ - РИА Новости, 05.09.2024
МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ
Почти 41 тысяча спасателей и около четырех тысяч единиц техники МЧС России будет обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках в Единый день... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:35
2024-09-05T05:35
политика
россия
абакан
анадырь
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Почти 41 тысяча спасателей и около четырех тысяч единиц техники МЧС России будет обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках в Единый день голосования, сообщила пресс-служба ведомства. "В дни голосования пожарную безопасность на избирательных участках будут обеспечивать почти 41 тысяча огнеборцев и порядка четырех тысяч единиц техники", - сообщил глава ведомства Александр Куренков, чьи слова приводит пресс-служба. Как отмечает ведомство, в рамках комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности Единого дня голосования на учет взяты более 38 тысяч объектов, на которых расположены более 44 тысяч избирательных участков. Также в регионах инициированы более 470 заседаний комиссий по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
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политика, россия, абакан, анадырь, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
МЧС обеспечит пожарную безопасность на избирательных участках в ЕДГ

МЧС: почти 41 тысяча спасателей обеспечат безопасность на избирательных участках

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Почти 41 тысяча спасателей и около четырех тысяч единиц техники МЧС России будет обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках в Единый день голосования, сообщила пресс-служба ведомства.
"В дни голосования пожарную безопасность на избирательных участках будут обеспечивать почти 41 тысяча огнеборцев и порядка четырех тысяч единиц техники", - сообщил глава ведомства Александр Куренков, чьи слова приводит пресс-служба.
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Как отмечает ведомство, в рамках комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности Единого дня голосования на учет взяты более 38 тысяч объектов, на которых расположены более 44 тысяч избирательных участков.
Также в регионах инициированы более 470 заседаний комиссий по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФ
 
 
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