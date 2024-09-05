Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 05.09.2024 (обновлено: 11:52 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/mayning-1970773265.html
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:35
2024-09-05T11:52
россия
экономика
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970755850_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_5fb8723f937d4ad3101116544fb4ab1c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири", - сказал российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240717/putin-1960234343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970755850_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3ac7eb1e6164f3265fe662fd2f58ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу

Путин: Россия является одним из мировых лидеров по майнингу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири", - сказал российский лидер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга
17 июля, 13:53
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала