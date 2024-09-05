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Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:35
2024-09-05T11:35
2024-09-05T11:52
россия
экономика
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири", - сказал российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
Путин: Россия является одним из мировых лидеров по майнингу