https://ria.ru/20240905/master-plany-1970797874.html

Чибис: допсредства на мастер-планы важны для экономики Мурманской области

Чибис: допсредства на мастер-планы важны для экономики Мурманской области - РИА Новости, 05.09.2024

Чибис: допсредства на мастер-планы важны для экономики Мурманской области

Решение президента РФ Владимира Путина о выделении дополнительных 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов арктических и дальневосточных городов имеет... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:56

2024-09-05T12:56

2024-09-05T12:56

мурманская область

андрей чибис

арктика

россия

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о выделении дополнительных 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов арктических и дальневосточных городов имеет большое значение для экономики Мурманской области, считает губернатор Андрей Чибис. В ходе пленарного заседания на ВЭФ президент РФ заявил, что на реализацию мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов будет дополнительно выделено 100 миллиардов рублей, а также о сохранении ставки в 2% по арктической ипотеке. "Каждое из этих решений важно и для экономики нашего региона, и для северян", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Ранее президент РФ в ходе рабочей встречи с Чибисом одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области. В число опорных городов региона, где проживает более 70% населения Мурманской области, входит три агломерации: Мурманская (Мурманск, Североморск и Кольский район), а также Кировско-Апатитская и Мончегорская. Также глава государства отметил, что в числе приоритетов – развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута – транспортного проекта национального масштаба. Власти страны намерены и дальше наращивать возможности портов, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним. В том числе это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 миллионов тонн, а в перспективе и выше. Путин отметил, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и партнёры страны по евразийской интеграции, в частности, из Белоруссии. В августе этого года Чибис в ходе рабочей встречи с президентом РФ представил главе государства мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области и получил поддержку главы государства. Для подготовки мастер-планов были проведены социологические опросы, стратегические сессии и определены главные направления для жителей - порядка 11 тысяч северян и экспертов дали свыше 3 тысяч предложений. Тогда Чибис обозначил, что потребность в бюджетном финансировании, по предварительным расчетам, на все три агломерации на десять лет составляет 554 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240905/murmansk-1970775968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей чибис, арктика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)