https://ria.ru/20240905/malayziya-1970852041.html
Премьер Малайзии рассказал об откровенности и отзывчивости Путина
Премьер Малайзии рассказал об откровенности и отзывчивости Путина - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии рассказал об откровенности и отзывчивости Путина
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ рассказал, что был впечатлен откровенностью и отзывчивостью президента РФ Владимира... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:42
2024-09-05T15:42
2024-09-05T15:42
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малайзия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ рассказал, что был впечатлен откровенностью и отзывчивостью президента РФ Владимира Путина, который во время двусторонних переговоров был добр и дружелюбен. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в девятом Восточном экономическом форуме. Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в среду, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. "Он (президент РФ- ред.) был чрезвычайно добр, дружелюбен, был хорошим слушателем, невероятно терпеливым и очень общительным. Я впечатлен его откровенностью, готовностью слушать и принимать во внимание", - сказал Анвар Ибрагим, говоря о впечатлении после встречи с Путиным. Он добавил, что российский лидер был крайне отзывчивым и отвечал взаимностью на некоторые предложения малайзийской стороны в ходе переговоров. "Я с нетерпением жду расширения такого рода двусторонних отношений, сосредоточившись главным образом на экономических отношениях и культуре, искусстве, технологиях, образовании, где вы во многих областях гораздо более продвинуты. Он был чрезвычайно добр с точки зрения реакции и отношения к нам как к дружественной нации и хорошему другу", - добавил премьер. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970850265.html
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россия, малайзия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Малайзия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии рассказал об откровенности и отзывчивости Путина
Премьер Малайзии Ибрагим: впечатлен откровенностью и отзывчивостью Путина
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ рассказал, что был впечатлен откровенностью и отзывчивостью президента РФ Владимира Путина, который во время двусторонних переговоров был добр и дружелюбен.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в девятом Восточном экономическом форуме. Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в среду, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях.
"Он (президент РФ- ред.) был чрезвычайно добр, дружелюбен, был хорошим слушателем, невероятно терпеливым и очень общительным. Я впечатлен его откровенностью, готовностью слушать и принимать во внимание", - сказал Анвар Ибрагим, говоря о впечатлении после встречи с Путиным.
Он добавил, что российский лидер был крайне отзывчивым и отвечал взаимностью на некоторые предложения малайзийской стороны в ходе переговоров.
"Я с нетерпением жду расширения такого рода двусторонних отношений, сосредоточившись главным образом на экономических отношениях и культуре, искусстве, технологиях, образовании, где вы во многих областях гораздо более продвинуты. Он был чрезвычайно добр с точки зрения реакции и отношения к нам как к дружественной нации и хорошему другу", - добавил премьер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.