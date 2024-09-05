https://ria.ru/20240905/malayziya-1970828998.html
Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер
Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер
Малайзия надеется на приток компаний РФ в страну и увеличение турпотока между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:25
2024-09-05T14:25
2024-09-05T14:26
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
малайзия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзия надеется на приток компаний РФ в страну и увеличение турпотока между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."В случае с Россией, я думаю, потенциал (сотрудничества - ред) есть. Теперь, когда мы поговорили со многими крупными компаниями в России, мы надеемся, что они придут в Малайзию и увеличат в особенности туризм, что принесло бы пользу. И мы также облегчаем малайзийским туристам посещение России", - пояснил премьер.Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, малайзия, россия, владивосток
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Малайзия, Россия, Владивосток
Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер
Премьер Малайзии выразил надежду на приток компаний из РФ и увеличение турпотока