https://ria.ru/20240905/malayziya-1970828998.html

Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер

Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024

Малайзия выразил надежду на приток российских компаний, заявил премьер

Малайзия надеется на приток компаний РФ в страну и увеличение турпотока между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:25

2024-09-05T14:25

2024-09-05T14:26

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

малайзия

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзия надеется на приток компаний РФ в страну и увеличение турпотока между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."В случае с Россией, я думаю, потенциал (сотрудничества - ред) есть. Теперь, когда мы поговорили со многими крупными компаниями в России, мы надеемся, что они придут в Малайзию и увеличат в особенности туризм, что принесло бы пользу. И мы также облегчаем малайзийским туристам посещение России", - пояснил премьер.Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

малайзия

россия

владивосток

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, малайзия, россия, владивосток