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Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее - РИА Новости, 05.09.2024
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13:22 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970806458.html
Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее
Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее
Глобальный Юг должен самоорганизоваться и стать сильнее, чтобы сдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:22
2024-09-05T13:22
россия
юг
малайзия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глобальный Юг должен самоорганизоваться и стать сильнее, чтобы сдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. "Мы должны самоорганизоваться, чтобы быть более сильными, чтобы иметь возможность сдерживать давление, неподвластное нашему контролю. В этом, по-моему, заключается мудрость", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024, оценивая возможности развития для Глобального Юга после оценки политики Запада в отношении палестино-израильского конфликта. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
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россия, юг, малайзия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Юг, Малайзия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее

Премьер Малайзии: Глобальный Юг должен стать сильнее для сдерживания давления

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глобальный Юг должен самоорганизоваться и стать сильнее, чтобы сдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Мы должны самоорганизоваться, чтобы быть более сильными, чтобы иметь возможность сдерживать давление, неподвластное нашему контролю. В этом, по-моему, заключается мудрость", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024, оценивая возможности развития для Глобального Юга после оценки политики Запада в отношении палестино-израильского конфликта.
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Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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