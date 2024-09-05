https://ria.ru/20240905/malayziya-1970806458.html

Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее

Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии призвал Глобальный Юг стать сильнее

Глобальный Юг должен самоорганизоваться и стать сильнее, чтобы сдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:22

2024-09-05T13:22

2024-09-05T13:22

россия

юг

малайзия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глобальный Юг должен самоорганизоваться и стать сильнее, чтобы сдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. "Мы должны самоорганизоваться, чтобы быть более сильными, чтобы иметь возможность сдерживать давление, неподвластное нашему контролю. В этом, по-моему, заключается мудрость", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024, оценивая возможности развития для Глобального Юга после оценки политики Запада в отношении палестино-израильского конфликта. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html

россия

юг

малайзия

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россия, юг, малайзия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)