https://ria.ru/20240905/malayziya-1970803667.html

Премьер Малайзии высказался о санкциях против России

Премьер Малайзии высказался о санкциях против России - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии высказался о санкциях против России

Россия справляется с санкциями лучше, чем думали многие западные наблюдатели, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:13

2024-09-05T13:13

2024-09-05T13:18

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

малайзия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970745860_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_98d113023f816708a6745bcc85d023f4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия справляется с санкциями лучше, чем думали многие западные наблюдатели, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."Российский опыт немного отличается, потому что вы сильнее, крупнее, и у вас есть эта твердая решимость и великая история. В некоторых областях вы справляетесь с ситуацией лучше, чем думали многие западные наблюдатели… Стоит только посмотреть на экономические показатели, на сельскохозяйственное производство, новые технологии, на банковскую систему… Это и есть жизнестойкость", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024.Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html

https://ria.ru/20240905/vef-1970788117.html

россия

малайзия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, малайзия, владивосток