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Премьер Малайзии высказался о санкциях против России - РИА Новости, 05.09.2024
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13:13 05.09.2024 (обновлено: 13:18 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970803667.html
Премьер Малайзии высказался о санкциях против России
Премьер Малайзии высказался о санкциях против России - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии высказался о санкциях против России
Россия справляется с санкциями лучше, чем думали многие западные наблюдатели, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:13
2024-09-05T13:18
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
малайзия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия справляется с санкциями лучше, чем думали многие западные наблюдатели, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."Российский опыт немного отличается, потому что вы сильнее, крупнее, и у вас есть эта твердая решимость и великая история. В некоторых областях вы справляетесь с ситуацией лучше, чем думали многие западные наблюдатели… Стоит только посмотреть на экономические показатели, на сельскохозяйственное производство, новые технологии, на банковскую систему… Это и есть жизнестойкость", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024.Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, малайзия, владивосток
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Малайзия, Владивосток
Премьер Малайзии высказался о санкциях против России

Премьер Малайзии: Россия справляется с санкциями лучше, чем думали на Западе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия справляется с санкциями лучше, чем думали многие западные наблюдатели, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Российский опыт немного отличается, потому что вы сильнее, крупнее, и у вас есть эта твердая решимость и великая история. В некоторых областях вы справляетесь с ситуацией лучше, чем думали многие западные наблюдатели… Стоит только посмотреть на экономические показатели, на сельскохозяйственное производство, новые технологии, на банковскую систему… Это и есть жизнестойкость", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Вчера, 12:20
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владимир ПутинДальневосточный федеральный университетРоссияМалайзияВладивосток
 
 
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