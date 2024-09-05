https://ria.ru/20240905/malayziya-1970755189.html
Премьер Малайзии заявил о готовности предложить России "особые отношения"
Премьер Малайзии заявил о готовности предложить России "особые отношения" - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии заявил о готовности предложить России "особые отношения"
Малайзия готова предложить "особые отношения" России, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:42
2024-09-05T10:42
2024-09-05T10:57
малайзия
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия готова предложить "особые отношения" России, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Россияне никоим образом не должны чувствовать, что мы находимся под влиянием, под каким-то давлением. Мы готовы предложить особые отношения России в качестве особого друга нашей страны", - сказал он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970742272.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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малайзия, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии заявил о готовности предложить России "особые отношения"
Премьер Малайзии заявил на ВЭФ о готовности предложить России особые отношения