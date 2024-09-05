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Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей - РИА Новости, 05.09.2024
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10:21 05.09.2024 (обновлено: 10:22 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970746020.html
Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей
Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на пленарном заседании ВЭФ, признался, что его любимый писатель – Александр Солженицын, а поэтесса – Анна Ахматова. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:21
2024-09-05T10:22
малайзия
владивосток
александр солженицын
анна ахматова
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на пленарном заседании ВЭФ, признался, что его любимый писатель – Александр Солженицын, а поэтесса – Анна Ахматова. "Привлекательность и сила русской литературы выходит далеко за рамки философских рассуждений", - сказал он. "Такие писатели, как Чехов, Пушкин, Пастернак и мой любимый писатель Солженицын и поэтесса Анна Ахматова, это как раз те гении, которые воплощают, отражают в своих произведениях все радости, печали и каждодневную борьбу, которую переживает каждый человек", - добавил премьер. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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малайзия, владивосток, александр солженицын, анна ахматова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Владивосток, Александр Солженицын, Анна Ахматова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей

Премьер Малайзии Ибрагим назвал Солженицына любимым писателем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на пленарном заседании ВЭФ, признался, что его любимый писатель – Александр Солженицын, а поэтесса – Анна Ахматова.
"Привлекательность и сила русской литературы выходит далеко за рамки философских рассуждений", - сказал он.
"Такие писатели, как Чехов, Пушкин, Пастернак и мой любимый писатель Солженицын и поэтесса Анна Ахматова, это как раз те гении, которые воплощают, отражают в своих произведениях все радости, печали и каждодневную борьбу, которую переживает каждый человек", - добавил премьер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Вчера, 10:11
 
МалайзияВладивостокАлександр СолженицынАнна АхматоваДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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