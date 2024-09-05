https://ria.ru/20240905/malayziya-1970705019.html

Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер

Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024

Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер

Малайзия стала одной из стран, получивших приоритет на вступление в БРИКС, после личного приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит альянса стран,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:34

2024-09-05T08:34

2024-09-05T08:34

в мире

россия

малайзия

казань

владимир путин

брикс

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ДЖАКАРТА, 5 сен - РИА Новости. Малайзия стала одной из стран, получивших приоритет на вступление в БРИКС, после личного приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит альянса стран, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим малайзийскому агентству Bernama на полях ВЭФ-2024. Ранее Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. По словам политика, во время вчерашней дискуссии с Путиным вопрос, которому было уделено особое внимание, заключался в том, "должна ли Малайзия стать членом БРИКС немедленно или начать в качестве страны-партнера блока". "Но важно то, что из-за приглашения (Путина - ред.) мы как страна, которая пока не является членом, стали одной из стран, которым будет предоставлен приоритет", - отметил премьер. Политик добавил, что выбрал БРИКС, потому что считает Глобальный Юг, сотрудничество альянса южных стран, "очень выгодным". Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/briks-1970487802.html

https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html

россия

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в мире, россия, малайзия, казань, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)