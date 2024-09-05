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Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
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08:34 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970705019.html
Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер
Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер
Малайзия стала одной из стран, получивших приоритет на вступление в БРИКС, после личного приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит альянса стран,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:34
2024-09-05T08:34
в мире
россия
малайзия
казань
владимир путин
брикс
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ДЖАКАРТА, 5 сен - РИА Новости. Малайзия стала одной из стран, получивших приоритет на вступление в БРИКС, после личного приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит альянса стран, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим малайзийскому агентству Bernama на полях ВЭФ-2024. Ранее Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. По словам политика, во время вчерашней дискуссии с Путиным вопрос, которому было уделено особое внимание, заключался в том, "должна ли Малайзия стать членом БРИКС немедленно или начать в качестве страны-партнера блока". "Но важно то, что из-за приглашения (Путина - ред.) мы как страна, которая пока не является членом, стали одной из стран, которым будет предоставлен приоритет", - отметил премьер. Политик добавил, что выбрал БРИКС, потому что считает Глобальный Юг, сотрудничество альянса южных стран, "очень выгодным". Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/briks-1970487802.html
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в мире, россия, малайзия, казань, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Малайзия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Малайзия получила приоритет на вступление в БРИКС, заявил премьер

Премьер Малайзии: у страны приоритет на вход в БРИКС после приглашения на саммит

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 5 сен - РИА Новости. Малайзия стала одной из стран, получивших приоритет на вступление в БРИКС, после личного приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит альянса стран, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим малайзийскому агентству Bernama на полях ВЭФ-2024.
Ранее Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.
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По словам политика, во время вчерашней дискуссии с Путиным вопрос, которому было уделено особое внимание, заключался в том, "должна ли Малайзия стать членом БРИКС немедленно или начать в качестве страны-партнера блока".
"Но важно то, что из-за приглашения (Путина - ред.) мы как страна, которая пока не является членом, стали одной из стран, которым будет предоставлен приоритет", - отметил премьер.
Политик добавил, что выбрал БРИКС, потому что считает Глобальный Юг, сотрудничество альянса южных стран, "очень выгодным".
Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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В миреРоссияМалайзияКазаньВладимир ПутинБРИКСДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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