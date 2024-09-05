В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией
Литва разместила зубы дракона и другие укрепления возле Калининградской области
Мост королевы Луизы. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны.
В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны.
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"Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — сказал министр обороны Лауринас Касчюнас.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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