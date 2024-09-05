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В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
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16:18 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/litva-1970863352.html
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией
Литва установила "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. В... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:18
2024-09-05T16:18
в мире
литва
россия
нато
калининградская область
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны. "Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — сказал министр обороны Лауринас Касчюнас. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html
https://ria.ru/20240823/litva-1967951359.html
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в мире, литва, россия, нато, калининградская область
В мире, Литва, Россия, НАТО, Калининградская область
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

Литва разместила зубы дракона и другие укрепления возле Калининградской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМост королевы Луизы
Мост королевы Луизы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мост королевы Луизы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны.
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"Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — сказал министр обороны Лауринас Касчюнас.

Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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