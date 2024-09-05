https://ria.ru/20240905/litva-1970863352.html

В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией - РИА Новости, 05.09.2024

В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

Литва установила "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. В... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:18

2024-09-05T16:18

2024-09-05T16:18

в мире

литва

россия

нато

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805606741_0:200:3134:1963_1920x0_80_0_0_f4b6d15c8673f84b101789fb58f8f5e4.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила "зубы дракона" и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны. "Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — сказал министр обороны Лауринас Касчюнас. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html

https://ria.ru/20240823/litva-1967951359.html

литва

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, россия, нато, калининградская область