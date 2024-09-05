https://ria.ru/20240905/leopardy-1970669053.html

Дальневосточные леопарды могут заселить исторический ареал в Приморье

Дальневосточные леопарды могут заселить исторический ареал в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024

Дальневосточные леопарды могут заселить исторический ареал в Приморье

Дальневосточные леопарды могут заселить территории исторического ареала в Приморье в течение 10 лет, этому будет способствовать реализация программы переселения РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:04

2024-09-05T03:04

2024-09-05T03:04

приморский край

китай

россия

фгбу "земля леопарда"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Дальневосточные леопарды могут заселить территории исторического ареала в Приморье в течение 10 лет, этому будет способствовать реализация программы переселения молодых особей из основного ареала в Уссурийский заповедник, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. В марте учреждение сообщало, что один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали, но исчезли более полувека назад, был зафиксирован фотоловушкой в Лазовском заповеднике, в самой отдаленной от основного ареала точке. Он стал первым среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории, расположенной на границе исторического ареала этого подвида. "Мы подписали соглашение с Лазовским заповедником о совместном мониторинге. Программа реинтродукции леопарда, которая планировалась в Лазовском заповеднике, по ряду причин не реализовалась, центр, который там строился, сейчас разбирается. Животные, думаю, все же будут туда приходить, учитывая, что мы будем на своей базе в Уссурийском заповеднике их выпускать. Думаю, в течение 10 лет мы увидим заселение леопардами этих мест", - сообщил Бардюк. В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Перед выпуском на зверей надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать их перемещения. Долгосрочная цель таких переселений - создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240405/leopardy-1937944060.html

https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html

приморский край

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приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество