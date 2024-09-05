https://ria.ru/20240905/leopard-1970688656.html

Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов

Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов - РИА Новости, 05.09.2024

Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов

Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье готовы помочь КНДР в проведении учета численности леопардов, обитающих на северокорейской... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:54

2024-09-05T06:54

2024-09-05T06:54

россия

приморский край

китай

фгбу "земля леопарда"

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953886052_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_825dd32e5529a1461b4826aeac68f82c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье готовы помочь КНДР в проведении учета численности леопардов, обитающих на северокорейской территории, соответствующее предложение внесено в повестку заседания совместной подкомиссии по охране окружающей среды, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "Мы предложили северокорейской стороне свои услуги по оценке численности, готовы провести экспедицию в эту страну, посчитать обитающих там леопардов и тигров, оценить пригодность местообитаний и дать рекомендации по сохранению. Мы этот вопрос со своей стороны очень активно продвигаем, он стоит в повестке подкомиссии (по охране окружающей среды - ред.), заседание которой должно состояться в скором времени", - сообщил Бардюк. По его словам, фотоловушки, установленные специалистами учреждения на границе с КНДР в Приморье, постоянно фиксируют не менее четырех особей редких кошек, которые активно перемещаются между российской и северокорейской территорией. В июне в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что КНДР может подключиться к российско-китайской программе по сохранению дальневосточного леопарда. По его словам, в прошлом году на 10-м заседании межправительственной Российско-Корейской комиссии страны договорились создать отдельную подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, в рамках работы которой планировалось в том числе обсудить сотрудничество по сохранению дальневосточного леопарда. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/leopard-1970017062.html

https://ria.ru/20240805/leopard-1964059307.html

россия

приморский край

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда", вэф — 2024 (восточный экономический форум)