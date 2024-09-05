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Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов - РИА Новости, 05.09.2024
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06:54 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/leopard-1970688656.html
Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов
Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов - РИА Новости, 05.09.2024
Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов
Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье готовы помочь КНДР в проведении учета численности леопардов, обитающих на северокорейской... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:54
2024-09-05T06:54
россия
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье готовы помочь КНДР в проведении учета численности леопардов, обитающих на северокорейской территории, соответствующее предложение внесено в повестку заседания совместной подкомиссии по охране окружающей среды, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "Мы предложили северокорейской стороне свои услуги по оценке численности, готовы провести экспедицию в эту страну, посчитать обитающих там леопардов и тигров, оценить пригодность местообитаний и дать рекомендации по сохранению. Мы этот вопрос со своей стороны очень активно продвигаем, он стоит в повестке подкомиссии (по охране окружающей среды - ред.), заседание которой должно состояться в скором времени", - сообщил Бардюк. По его словам, фотоловушки, установленные специалистами учреждения на границе с КНДР в Приморье, постоянно фиксируют не менее четырех особей редких кошек, которые активно перемещаются между российской и северокорейской территорией. В июне в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что КНДР может подключиться к российско-китайской программе по сохранению дальневосточного леопарда. По его словам, в прошлом году на 10-м заседании межправительственной Российско-Корейской комиссии страны договорились создать отдельную подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, в рамках работы которой планировалось в том числе обсудить сотрудничество по сохранению дальневосточного леопарда. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/leopard-1970017062.html
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приморский край
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россия, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда", вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Приморский край, Китай, ФГБУ "Земля леопарда", ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Директор нацпарка "Земля леопарда" предложил КНДР помощь в учете леопардов

Бардюк: специалисты "Земли леопарда" готовы помочь КНДР в учете леопардов

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточные леопарды
Дальневосточные леопарды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточные леопарды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье готовы помочь КНДР в проведении учета численности леопардов, обитающих на северокорейской территории, соответствующее предложение внесено в повестку заседания совместной подкомиссии по охране окружающей среды, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Мы предложили северокорейской стороне свои услуги по оценке численности, готовы провести экспедицию в эту страну, посчитать обитающих там леопардов и тигров, оценить пригодность местообитаний и дать рекомендации по сохранению. Мы этот вопрос со своей стороны очень активно продвигаем, он стоит в повестке подкомиссии (по охране окружающей среды - ред.), заседание которой должно состояться в скором времени", - сообщил Бардюк.
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По его словам, фотоловушки, установленные специалистами учреждения на границе с КНДР в Приморье, постоянно фиксируют не менее четырех особей редких кошек, которые активно перемещаются между российской и северокорейской территорией.
В июне в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что КНДР может подключиться к российско-китайской программе по сохранению дальневосточного леопарда. По его словам, в прошлом году на 10-м заседании межправительственной Российско-Корейской комиссии страны договорились создать отдельную подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, в рамках работы которой планировалось в том числе обсудить сотрудничество по сохранению дальневосточного леопарда.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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