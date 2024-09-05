Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии
Лавров назвал приостановку соцвыплат в Абхазии выполнением договоренностей
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Приостановка Москвой социальных выплат в Абхазии — это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.
"Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства", — сказал он.
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Поэтому, по его словам, речь идет о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств.
"И наши абхазские друзья это прекрасно понимают", — добавил глава МИД.
Он напомнил, что приглашал своего абхазского коллегу Сергея Шамбу в Москву, когда того назначали министром иностранных дел Абхазии, и выразил уверенность, что в ближайшие дни им удастся встретиться.
Накануне Шамба заявил, что Россия c 1 сентября приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. Причем он признал, что с российской стороны Сухум не раз предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.
На прошлой неделе абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили сканы некоего "протокола" совещания, состоявшегося в Москве с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Доказательств подлинности документа они не представили. В нем говорится о том, что Россия якобы намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Сухумом соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии опровергла наличие этого требования.