https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html

Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии

Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии - РИА Новости, 05.09.2024

Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии

Приостановка Москвой социальных выплат в Абхазии — это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:31

2024-09-05T14:31

2024-09-05T16:17

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Приостановка Москвой социальных выплат в Абхазии — это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК. "Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства", — сказал он.Поэтому, по его словам, речь идет о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств."И наши абхазские друзья это прекрасно понимают", — добавил глава МИД.Он напомнил, что приглашал своего абхазского коллегу Сергея Шамбу в Москву, когда того назначали министром иностранных дел Абхазии, и выразил уверенность, что в ближайшие дни им удастся встретиться.Накануне Шамба заявил, что Россия c 1 сентября приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. Причем он признал, что с российской стороны Сухум не раз предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.На прошлой неделе абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили сканы некоего "протокола" совещания, состоявшегося в Москве с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Доказательств подлинности документа они не представили. В нем говорится о том, что Россия якобы намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Сухумом соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии опровергла наличие этого требования.

https://ria.ru/20240903/abkhaziya-1970271316.html

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абхазия, россия, сергей лавров, сергей шамба, в мире