https://ria.ru/20240905/kursk-1970878663.html

Экс-майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область

Экс-майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024

Экс-майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область

Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль принимал участие в планировании вторжения... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:30

2024-09-05T17:30

2024-09-05T17:31

курская область

россия

франция

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль принимал участие в планировании вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщил замглавы Харьковской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "В планировании вторжения на территорию Курской области принимал участие экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль, в настоящее время состоящий в "Иностранном легионе" и причастный к совершению военных преступлений на территории Харьковской области", - сообщил Лисняк в ходе брифинга. По словам Лисняка, задачей полка, где служил Корте, было совершение диверсионных операций в тылу противника. "Поэтому неудивительно, что в планировании диверсий принимал участие человек, который ранее совершал подобные противоправные действия на территориях других государств", - добавил Лисняк. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240905/korotchenko-1970850829.html

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курская область, россия, франция, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины