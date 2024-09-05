https://ria.ru/20240905/krym-1970696965.html

Немецкая делегация планирует посетить Крым

Немецкая делегация планирует посетить Крым - РИА Новости, 05.09.2024

Немецкая делегация планирует посетить Крым

Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:57

2024-09-05T07:57

2024-09-05T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "В октябре мы ждем визит немецкой делегации", - сказал Гемпель. По его словам, в состав делегации войдут представители общественных организаций и народные дипломаты из Германии. Программа визита и точные сроки прорабатываются.

https://ria.ru/20240905/evropa-1970665813.html

германия

россия

республика крым

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в мире, германия, россия, республика крым