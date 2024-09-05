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Немецкая делегация планирует посетить Крым - РИА Новости, 05.09.2024
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07:57 05.09.2024 (обновлено: 08:08 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/krym-1970696965.html
Немецкая делегация планирует посетить Крым
Немецкая делегация планирует посетить Крым - РИА Новости, 05.09.2024
Немецкая делегация планирует посетить Крым
Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:57
2024-09-05T08:08
в мире
германия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "В октябре мы ждем визит немецкой делегации", - сказал Гемпель. По его словам, в состав делегации войдут представители общественных организаций и народные дипломаты из Германии. Программа визита и точные сроки прорабатываются.
https://ria.ru/20240905/evropa-1970665813.html
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в мире, германия, россия, республика крым
В мире, Германия, Россия, Республика Крым
Немецкая делегация планирует посетить Крым

В Крыму сообщили о намерении немецкой делегации посетить республику

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«
"В октябре мы ждем визит немецкой делегации", - сказал Гемпель.
По его словам, в состав делегации войдут представители общественных организаций и народные дипломаты из Германии. Программа визита и точные сроки прорабатываются.
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В миреГерманияРоссияРеспублика Крым
 
 
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