https://ria.ru/20240905/krug-1970769108.html

Большой отчетный круг прошел в Центральном казачьем войске

Большой отчетный круг прошел в Центральном казачьем войске - РИА Новости, 05.09.2024

Большой отчетный круг прошел в Центральном казачьем войске

Более 11 тысяч казаков Центрального казачьего войска приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы, отметил в своем докладе атаман... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:31

российское казачество

центральное казачье войско

российское казачество

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 11 тысяч казаков Центрального казачьего войска приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы, отметил в своем докладе атаман ВКО ЦКВ казачий генерал Иван Миронов в рамках Большого отчетного круга войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", передает портал "Российское казачество"."На сегодняшний день общая численность Центрального казачьего войска составляет 14 318 казаков, из которых 11 401 человек приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы, что составляет более двух третей всего личного состава", – сказал атаман.Миронов отметил, что с начала СВО в боевых действиях приняли участие свыше 2500 членов войска, включая военнослужащих соединений и частей Минобороны России, бойцов в составе добровольческих формирований БАРС-15 "Ермак", отрядов "Терек", "Дон", "Оскол", "Хопер" добровольческого штурмового корпуса БАРС-9, а также казаков 21-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.Также около 700 казаков Белгородского, Курского и Брянского ОКО ВКО ЦКВ привлечены к выполнению задач местной обороны – ликвидации последствий ударов ВСУ по территории Курского региона, оказанию гуманитарной помощи пострадавшим из числа местного населения, в том числе перемещаемого в безопасные районы области.Атаман подчеркнул, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе исполнения военного и служебного долга, награждены около 200 казаков войска.

https://ria.ru/20240820/registratsiya-1967328337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральное казачье войско, российское казачество