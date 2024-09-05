https://ria.ru/20240905/kreml-1970705930.html
Украине придется решить вопрос легитимности властей, заявили в Кремле
Украине придется решить вопрос легитимности властей, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2024
Украине придется решить вопрос легитимности властей, заявили в Кремле
Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти", сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:36
2024-09-05T08:36
2024-09-05T08:52
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти", сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом он заявил в интервью "Известиям". "По мере того, как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить... Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240905/peskov-1970699685.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Украине придется решить вопрос легитимности властей, заявили в Кремле
Песков: Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти"