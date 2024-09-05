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Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярске - РИА Новости, 05.09.2024
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15:56 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/krasnoyarsk-1970855129.html
Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярске
Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярске - РИА Новости, 05.09.2024
Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярске
Стартовала проходка первой линии метротрамвая в Красноярске, ход работ проверил губернатор края Михаил Котюков, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:56
2024-09-05T15:56
красноярский край
красноярск
михаил котюков
моспроект-3
владимир путин
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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Стартовала проходка первой линии метротрамвая в Красноярске, ход работ проверил губернатор края Михаил Котюков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В Красноярске продолжается строительство линии метротрамвая. Начат основной этап – проходка от будущей станции "Улица Шахтёров". К работам приступили специалисты группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост". Строительные площадки посетил Губернатор края Михаил Котюков", – говорится в сообщении. "Проверил, как идет работа по строительству объектов для первой линии метротрамвая. На площади Революции ведётся устройство монтажного котлована. На Шахтеров запустили тоннелепроходческий комплекс "Екатерина". Ему предстоит проложить путь до будущей станции на улице Карла Маркса — больше трех километров", — цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что проходка первого перегонного тоннеля стартовала с использованием тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Екатерина", названного в честь легендарной красноярской бетонщицы, Героя Социалистического Труда Екатерины Скрюковой. ТПМК "Екатерина" способен прокладывать путь через любые виды грунтов, одновременно будет выполняться монтаж железобетонных сегментов постоянной обделки тоннеля. "Следом за "Екатериной" на том же маршруте начнёт работу комплекс "Соломея", который пройдет левый перегонный тоннель", – приводятся в сообщении слова руководителя ОП "Красноярск" АО "Бамтоннельстрой-Мост" Константина Пономаренко. Он уточнил, что всего в ходе строительства красноярского метротрамвая будет задействовано шесть тоннелепроходческих комплексов. "Группой компаний "Моспроект-3" разработан комплекс инженерных решений для возведения первой линии красноярского метротрамвая. На текущий момент получено десять положительных заключений государственной экспертизы. Это позволило приступить к активным строительно-монтажным работам", – цитирует пресс-служба генерального директора холдинга Константина Матвеева. Также работы продолжаются на стройплощадке будущей станции "Площадь Революции". Губернатору во время инспекционного визита доложили о подготовке к строительству котлована станции. В настоящий момент здесь выполняется бурение свай. Также на площадку вышли археологи для проведения изысканий на перекрытой части улицы Карла Маркса. Проект строительства метротрамвая в Красноярске реализуется по поручению президента России Владимира Путина по федеральной правительственной программе "Инфраструктурное меню". Первый этап линии протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Молокова. Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – ГК "Моспроект-3", субподрядчиком выступает группа компаний "Бамтоннельстрой-Мост".
https://realty.ria.ru/20240903/khusnullin-1970323404.html
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красноярский край, красноярск, михаил котюков, моспроект-3, владимир путин
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Моспроект-3, Владимир Путин

Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярске

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Александр ЧерныхСтартовала проходка первой линии метротрама в Красноярском крае
Стартовала проходка первой линии метротрама в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Александр Черных
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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Стартовала проходка первой линии метротрамвая в Красноярске, ход работ проверил губернатор края Михаил Котюков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В Красноярске продолжается строительство линии метротрамвая. Начат основной этап – проходка от будущей станции "Улица Шахтёров". К работам приступили специалисты группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост". Строительные площадки посетил Губернатор края Михаил Котюков", – говорится в сообщении.
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"Проверил, как идет работа по строительству объектов для первой линии метротрамвая. На площади Революции ведётся устройство монтажного котлована. На Шахтеров запустили тоннелепроходческий комплекс "Екатерина". Ему предстоит проложить путь до будущей станции на улице Карла Маркса — больше трех километров", — цитирует пресс-служба главу региона.
Уточняется, что проходка первого перегонного тоннеля стартовала с использованием тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Екатерина", названного в честь легендарной красноярской бетонщицы, Героя Социалистического Труда Екатерины Скрюковой. ТПМК "Екатерина" способен прокладывать путь через любые виды грунтов, одновременно будет выполняться монтаж железобетонных сегментов постоянной обделки тоннеля.
"Следом за "Екатериной" на том же маршруте начнёт работу комплекс "Соломея", который пройдет левый перегонный тоннель", – приводятся в сообщении слова руководителя ОП "Красноярск" АО "Бамтоннельстрой-Мост" Константина Пономаренко.
Он уточнил, что всего в ходе строительства красноярского метротрамвая будет задействовано шесть тоннелепроходческих комплексов.
"Группой компаний "Моспроект-3" разработан комплекс инженерных решений для возведения первой линии красноярского метротрамвая. На текущий момент получено десять положительных заключений государственной экспертизы. Это позволило приступить к активным строительно-монтажным работам", – цитирует пресс-служба генерального директора холдинга Константина Матвеева.
Также работы продолжаются на стройплощадке будущей станции "Площадь Революции". Губернатору во время инспекционного визита доложили о подготовке к строительству котлована станции. В настоящий момент здесь выполняется бурение свай. Также на площадку вышли археологи для проведения изысканий на перекрытой части улицы Карла Маркса.
Проект строительства метротрамвая в Красноярске реализуется по поручению президента России Владимира Путина по федеральной правительственной программе "Инфраструктурное меню".
Первый этап линии протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Молокова. Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – ГК "Моспроект-3", субподрядчиком выступает группа компаний "Бамтоннельстрой-Мост".
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Красноярский крайКрасноярскМихаил КотюковМоспроект-3Владимир Путин
 
 
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