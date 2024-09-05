https://ria.ru/20240905/krasnov-1970671241.html
Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети
Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети - РИА Новости, 05.09.2024
Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети
Генеральный прокурор России Игорь Краснов на ВЭФ предложил нормативно урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете, в том числе РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:31
2024-09-05T03:31
2024-09-05T03:31
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владивосток
игорь краснов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на ВЭФ предложил нормативно урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете, в том числе на электронных агрегаторах, чтобы защитить права граждан. Как отметил Краснова сессии Восточного экономического форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса", в интернете существует значительное количество "мутных структур и физических лиц", предлагающих услуги для населения вне каких-либо организационно-правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителей. Причем в такую деятельность, по его словам, как правило, вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие род своих занятий и доходы. "Их ценовая политика, сомнительный характер услуг, отсутствие необходимых обязательств, бесконтрольность, а зачастую и откровенная мошенническая направленность сегодня требуют решения вопроса о регулировании этой сферы. Таким инструментом могла бы стать их подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности", — сказал Краснов. "Кроме того, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, предоставляющим сервис по размещению коммерческих предложений и их поиску заказчиками. Как пример — действующий порядок регулирования рынка таксомоторных перевозок", — пояснил Краснов.Генпрокурор предложил обсудить подходы к регламентации сервисных услуг с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и общественных институтов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/amnistiya-1970670925.html
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общество, россия, владивосток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Владивосток, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет
Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети
Краснов: нужно урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на ВЭФ предложил нормативно урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете, в том числе на электронных агрегаторах, чтобы защитить права граждан.
Как отметил Краснова сессии Восточного экономического форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса", в интернете существует значительное количество "мутных структур и физических лиц", предлагающих услуги для населения вне каких-либо организационно-правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителей. Причем в такую деятельность, по его словам, как правило, вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие род своих занятий и доходы.
"Их ценовая политика, сомнительный характер услуг, отсутствие необходимых обязательств, бесконтрольность, а зачастую и откровенная мошенническая направленность сегодня требуют решения вопроса о регулировании этой сферы. Таким инструментом могла бы стать их подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности", — сказал Краснов.
«
"Кроме того, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, предоставляющим сервис по размещению коммерческих предложений и их поиску заказчиками. Как пример — действующий порядок регулирования рынка таксомоторных перевозок", — пояснил Краснов.
Генпрокурор предложил обсудить подходы к регламентации сервисных услуг с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и общественных институтов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.