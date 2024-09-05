https://ria.ru/20240905/krasnov-1970671241.html

Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети

Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети - РИА Новости, 05.09.2024

Краснов предложил урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц в сети

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на ВЭФ предложил нормативно урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете, в том числе РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:31

2024-09-05T03:31

2024-09-05T03:31

общество

россия

владивосток

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961303039_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_1d8f82755dde4c08236cac37348a3b5c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на ВЭФ предложил нормативно урегулировать работу "мутных" юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете, в том числе на электронных агрегаторах, чтобы защитить права граждан. Как отметил Краснова сессии Восточного экономического форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса", в интернете существует значительное количество "мутных структур и физических лиц", предлагающих услуги для населения вне каких-либо организационно-правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителей. Причем в такую деятельность, по его словам, как правило, вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие род своих занятий и доходы. "Их ценовая политика, сомнительный характер услуг, отсутствие необходимых обязательств, бесконтрольность, а зачастую и откровенная мошенническая направленность сегодня требуют решения вопроса о регулировании этой сферы. Таким инструментом могла бы стать их подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности", — сказал Краснов. "Кроме того, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, предоставляющим сервис по размещению коммерческих предложений и их поиску заказчиками. Как пример — действующий порядок регулирования рынка таксомоторных перевозок", — пояснил Краснов.Генпрокурор предложил обсудить подходы к регламентации сервисных услуг с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и общественных институтов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/amnistiya-1970670925.html

https://ria.ru/20240629/krasnov-1956362444.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владивосток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет