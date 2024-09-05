https://ria.ru/20240905/kosmos-1970667001.html

На МКС установят прибор для измерения космического радиационного фона

На МКС установят прибор для измерения космического радиационного фона - РИА Новости, 05.09.2024

На МКС установят прибор для измерения космического радиационного фона

Эксперимент "Монитор всего неба", который российские космонавты поставят на МКС, поможет учёным с невиданной ранее точностью измерить космический радиационный... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:37

2024-09-05T02:37

2024-09-05T02:37

наука

космос - риа наука

алексей овчинин

иван вагнер

российская академия наук

наука

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Эксперимент "Монитор всего неба", который российские космонавты поставят на МКС, поможет учёным с невиданной ранее точностью измерить космический радиационный фон, рассказал журналистам заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Лутовинов. Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установят оборудование "Монитор всего неба" на внешней поверхности Международной космической станции во время выхода в открытый космос в декабре 2024 года. "Сейчас есть понимание, что разные инструменты измеряют этот фон с точностью плюс-минус 15 процентов. А это мало. Идея была, чтобы измерить, в идеале, с погрешностью до одного процента, но 2-3 процента уже будет здорово", - сказал Лутовинов. Он объяснил, что космический рентгеновский фон представляет собой диффузное излучение, которое складывается из суммарного излучения, огромного количества далеких объектов в активных ядрах галактики. С помощью наземных устройств невозможно определить их по отдельности, но вместе они дают достаточно серьезный сигнал. Вопрос о точности формы спектра и нормировке интенсивности этого излучения, по словам Лутовинова, актуален уже несколько десятков лет. Без его точных измерений невозможно оценить количество сверхмассивных черных дыр в далёкой Вселенной. Кроме того, эти данные важны с точки зрения космологии, понимания строения Вселенной. Учёный рассказал, что основная проблема инструментов, с помощью которых ранее пытались измерить фон, заключается в том, что у них отсутствует абсолютная калибровка. С их помощью сложно отделить значение космического фона от "паразитного", который исходит от самого инструмента или спутника, на котором он установлен. Оборудование "Монитора всего неба" включает четыре детектора, над которыми установлены калиматоры, которые ограничивают поле зрения примерно тремя градусами. На высоте 60 сантиметров над калиматорами находится колесо с полукруглой прорезью, которое во время эксперимента будет вращаться с частотой один оборот в минуту. Таким образом, пояснил Лутовинов, два детектора постоянно будут открыты, а два закрыты. При этом закрытые детекторы будут измерять только собственный фон. Если вычесть одно из другого, удастся выяснить "вот этот маленький-маленький сигнал, нашлёпку", ради которого и затевается эксперимент, уточнил он.

https://ria.ru/20240809/zemlja-1965088430.html

https://ria.ru/20240705/stantsiya-1957534571.html

https://ria.ru/20240809/mks-1965082531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, российская академия наук, наука, россия