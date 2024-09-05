https://ria.ru/20240905/korotchenko-1970850829.html

Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе

Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2024

Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе

Успехи российского наступления в Донбассе связаны с грамотной расстановкой приоритетов военно-политическим руководством РФ, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:39

2024-09-05T15:39

2024-09-05T15:39

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

вооруженные силы украины

владимир путин

владивосток

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Успехи российского наступления в Донбассе связаны с грамотной расстановкой приоритетов военно-политическим руководством РФ, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг отметил успешное российское наступление в Донбассе и его возрастающие темпы, заявив, что освобождение этой территории остается первоочередной задачей России. "Подобного рода успехи в ближайшее время должны конвертироваться в то, что для ВСУ фронт может посыпаться с фатальными последствиями. Параллельно с этим надо отметить, что такие российские военные успехи стали возможными вследствие правильного целеполагания и выбора военных приоритетов", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что Путин хорошо знаком с обстановкой, регулярно принимает доклады непосредственно от командиров бригад и дивизий, действующих в зоне СВО, и держит на личном контроле производство важнейших видов вооружений, выпускаемых предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса, наращивающих темпы работы.

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970825520.html

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970708074.html

россия

донбасс

владивосток

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, владивосток