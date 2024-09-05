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Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/korotchenko-1970850829.html
Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе
Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2024
Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе
Успехи российского наступления в Донбассе связаны с грамотной расстановкой приоритетов военно-политическим руководством РФ, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:39
2024-09-05T15:39
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
владимир путин
владивосток
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Успехи российского наступления в Донбассе связаны с грамотной расстановкой приоритетов военно-политическим руководством РФ, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг отметил успешное российское наступление в Донбассе и его возрастающие темпы, заявив, что освобождение этой территории остается первоочередной задачей России. "Подобного рода успехи в ближайшее время должны конвертироваться в то, что для ВСУ фронт может посыпаться с фатальными последствиями. Параллельно с этим надо отметить, что такие российские военные успехи стали возможными вследствие правильного целеполагания и выбора военных приоритетов", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что Путин хорошо знаком с обстановкой, регулярно принимает доклады непосредственно от командиров бригад и дивизий, действующих в зоне СВО, и держит на личном контроле производство важнейших видов вооружений, выпускаемых предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса, наращивающих темпы работы.
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970825520.html
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россия
донбасс
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, владивосток
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владивосток
Аналитик объяснил успехи российской армии в Донбассе

Коротченко: успехи ВС РФ в Донбассе связаны с грамотным выбором приоритетов

© Иллюстрация РИА Новости . РИА НовостиБригада ВС РФ
Бригада ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости
Бригада ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Успехи российского наступления в Донбассе связаны с грамотной расстановкой приоритетов военно-политическим руководством РФ, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг отметил успешное российское наступление в Донбассе и его возрастающие темпы, заявив, что освобождение этой территории остается первоочередной задачей России.
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области
Вчера, 14:11
"Подобного рода успехи в ближайшее время должны конвертироваться в то, что для ВСУ фронт может посыпаться с фатальными последствиями. Параллельно с этим надо отметить, что такие российские военные успехи стали возможными вследствие правильного целеполагания и выбора военных приоритетов", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что Путин хорошо знаком с обстановкой, регулярно принимает доклады непосредственно от командиров бригад и дивизий, действующих в зоне СВО, и держит на личном контроле производство важнейших видов вооружений, выпускаемых предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса, наращивающих темпы работы.
Работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
Вчера, 08:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВладивосток
 
 
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