https://ria.ru/20240905/konkurs-1970814369.html

Бречалов объявил о старте конкурса в кадровый резерв правительства Удмуртии

Бречалов объявил о старте конкурса в кадровый резерв правительства Удмуртии - РИА Новости, 05.09.2024

Бречалов объявил о старте конкурса в кадровый резерв правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте третьего по счету конкурса "Команда Удмуртии", который выберет кадровый резерв в органы власти региона,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:39

2024-09-05T13:39

2024-09-05T13:39

удмуртская республика

завьяловский район

александр бречалов

кадры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg

УФА, 5 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте третьего по счету конкурса "Команда Удмуртии", который выберет кадровый резерв в органы власти региона, сообщает пресс-служба руководителя республики. По данным пресс-службы, с 5 сентября стартует третий конкурс "Команда Удмуртии". Он продлится до середины октября. К участию приглашаются выпускники вузов, участники СВО, государственные и муниципальные служащие и все те, кто заинтересован в работе на благо республики, в том числе и из других регионов. Требование к участникам – наличие высшего образования и желание работать в команде. "Конкурс "Команда Удмуртии" - это про развитие, про возможность себя проявить и сделать что-то полезное. В этом году конкурс мы проводим совместно с Президентской академией народного хозяйства и государственной службы. Это будет уже третий конкурс "Команда Удмуртии", ранее проводили в 2018 и 2019 годах. На первые два конкурса заявлялись более 700 человек из разных отраслей от промышленности до общественных организаций. В финал и, соответственно, в кадровый резерв попали 76 человек", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии отметил, что из самых ярких участников и финалистов, которые сейчас работают на государственной и муниципальной службе, это Константин Русинов – глава Завьяловского района, два министра – Михаил Фоминов и Виктор Лашкарев – тоже прошли через этот конкурс. И таких примеров много. "Не секрет, что сейчас нам нужны кадры практически в любой сфере. В государственной и гражданской службе есть свои преимущества. Во-первых, это стабильность – своевременная заработная плата, кстати, мы ее увеличили в этом году", - добавил Бречалов. В пресс-службе уточнили, что конкурс пройдет в 4 этапа. Первый – это регистрация участников до 15 сентября через QR-код на сайте удмурт.ру. На втором этапе – с 23 по 25 сентября - диагностика, по результатам которой будет сформирована группа участников. На третьем этапе, 28 сентября, пройдет проектная сессия. Участникам предстоит решить различные управленческие задачи в командах, разработать и защитить проекты. "По итогам сессии будут выбраны финалисты для участия в заключительном этапе, который пройдет с 11 по 13 октября в формате трехдневного интенсива. В рамках этого этапа будет реализован образовательный модуль "Лидерство и современные инструменты управления" от Президентской академии. Все, кто пройдут в финал, будут включены в кадровый резерв государственной и муниципальной службы", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html

https://ria.ru/20240826/parki-1968615593.html

завьяловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

завьяловский район, александр бречалов, кадры