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Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине

Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.09.2024

Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине

Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:27

2024-09-05T08:27

2024-09-05T08:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. По его словам, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. "Поэтому эта непосредственная вовлеченность иностранных государств налицо", - сказал Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире