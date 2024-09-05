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Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине
Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине
Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:27
2024-09-05T08:27
2024-09-05T08:28
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. По его словам, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. "Поэтому эта непосредственная вовлеченность иностранных государств налицо", - сказал Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине
Песков: вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо