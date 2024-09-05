https://ria.ru/20240905/klimat-1970864223.html

Россияне замечают изменение климата на месте проживания, показал опрос

Россияне замечают изменение климата на месте проживания, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2024

Россияне замечают изменение климата на месте проживания, показал опрос

Большинство россиян (69%) замечают изменение климата на месте проживания, 85% респондентов уверены, что на Земле происходит глобальное потепление, согласно... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:27

2024-09-05T16:27

2024-09-05T16:27

общество

россия

земля

фонд "общественное мнение"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_a5ea33e71aa0e8f5e57cb90937326ac5.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Большинство россиян (69%) замечают изменение климата на месте проживания, 85% респондентов уверены, что на Земле происходит глобальное потепление, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть жителей РФ (69%) замечают изменения климата там, где они живут. В свою очередь, 28% опрошенных не обращают на это внимания, а 3% респондентов затрудняются ответить. Среди замечающих климатические изменения в местах проживания 85% человек считают, что на планете происходит глобальное потепление. Не обращающие внимание на изменение погодных условий скептически относятся и к вопросу повышения среднегодовой температуры атмосферы планеты: 55% опрошенных сказали, что потепления на Земле не происходит. Среди населения РФ в целом преобладает мнение о повсеместном повышении температуры (70%). Больше половины россиян (57%) сошлись во мнении, что изменение климата на Земле - это скорее результат деятельности человека, 31% респондентов видят причину повышения температуры на планете в естественных природных процессах. В вопросе об остановке процесса климатических изменений мнения разделились: 35% опрошенных уверены, что его нельзя остановить, но можно существенно замедлить, 30% ответили, что можно остановить, с ними несогласны 23% респондентов. В вопросе о влиянии изменения климата на погодные условия в РФ больше половины россиян (59%) уверены, что повышение температуры приносит стране больше вреда, чем пользы, 73% респондентов сошлись во мнении, что повышение температуры на планете негативно влияет на человечество в целом. 39% опрошенных считают, что решение климатических проблем в большей степени зависит от решений политиков и глав государств. Больше половины россиян (66%) уверены, что РФ должна сотрудничать со всеми странами в вопросе борьбы с повышением температуры на Земле, в том числе с недружественными государствами. Телефонный опрос населения РФ был проведен 1–3 апреля 2024 года среди 1538 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240715/klimat-1959900653.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, земля, фонд "общественное мнение"