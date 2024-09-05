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Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину - РИА Новости, 05.09.2024
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13:29 05.09.2024 (обновлено: 13:56 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kitay-1970808074.html
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину - РИА Новости, 05.09.2024
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:29
2024-09-05T13:56
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
китай
россия
казань
хань чжэн
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Циньпину, которого ждут в Казани."Самые лучшие пожелание, пожалуйста, передайте господину председателю. Спасибо Вам за Ваше участие", - сказал Путин, беседуя с Хань Чжэном.В свою очередь, зампредседателя КНР поздравил российского лидера с успешным проведением форума. Путин отметил, что форум стал успешным, в том числе, в результате участия представителя Китая."Мы ждем председателя в Казани", - добавил Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
китай
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, россия, казань, хань чжэн, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Китай, Россия, Казань, Хань Чжэн, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Путин попросил зампреда КНР передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Циньпину, которого ждут в Казани.
"Самые лучшие пожелание, пожалуйста, передайте господину председателю. Спасибо Вам за Ваше участие", - сказал Путин, беседуя с Хань Чжэном.
В свою очередь, зампредседателя КНР поздравил российского лидера с успешным проведением форума. Путин отметил, что форум стал успешным, в том числе, в результате участия представителя Китая.
"Мы ждем председателя в Казани", - добавил Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Вчера, 12:11
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)КитайРоссияКазаньХань ЧжэнВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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