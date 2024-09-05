https://ria.ru/20240905/kitay-1970808074.html
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину - РИА Новости, 05.09.2024
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:29
2024-09-05T13:29
2024-09-05T13:56
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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хань чжэн
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Циньпину, которого ждут в Казани."Самые лучшие пожелание, пожалуйста, передайте господину председателю. Спасибо Вам за Ваше участие", - сказал Путин, беседуя с Хань Чжэном.В свою очередь, зампредседателя КНР поздравил российского лидера с успешным проведением форума. Путин отметил, что форум стал успешным, в том числе, в результате участия представителя Китая."Мы ждем председателя в Казани", - добавил Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, россия, казань, хань чжэн, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Китай, Россия, Казань, Хань Чжэн, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину
Путин попросил зампреда КНР передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину