https://ria.ru/20240905/kitay-1970808074.html

Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину - РИА Новости, 05.09.2024

Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:29

2024-09-05T13:29

2024-09-05T13:56

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

китай

россия

казань

хань чжэн

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Циньпину, которого ждут в Казани."Самые лучшие пожелание, пожалуйста, передайте господину председателю. Спасибо Вам за Ваше участие", - сказал Путин, беседуя с Хань Чжэном.В свою очередь, зампредседателя КНР поздравил российского лидера с успешным проведением форума. Путин отметил, что форум стал успешным, в том числе, в результате участия представителя Китая."Мы ждем председателя в Казани", - добавил Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

китай

россия

казань

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, россия, казань, хань чжэн, владимир путин, дальневосточный федеральный университет