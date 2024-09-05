https://ria.ru/20240905/kitaj-1970863747.html

Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте

Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте - РИА Новости, 05.09.2024

Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте

Китай и Африка будут расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы, говорится в декларации, подписанной в рамках саммита... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:24

2024-09-05T16:24

2024-09-05T16:24

экономика

китай

пекин

африка

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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Китай и Африка будут расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы, говорится в декларации, подписанной в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине. "Мы будем укреплять китайско-африканское сотрудничество в сфере инвестиций, продвигать сотрудничество в сфере производственных цепочек и цепочек поставок, повышать возможности каждого в производстве и экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в документе. Стороны также договорились поощрять свои предприятия и активно использовать различные формы взаимовыгодного сотрудничества. "(Будем - ред.) стимулировать финансовые организации сторон укреплять сотрудничество, а также расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы", - отмечается в декларации. Документ под названием "Пекинская декларация о совместном построении всепогодного китайско-африканского сообщества единой судьбы в новую эпоху" подписали Китай и 53 африканских государства. Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества проходит в Пекине с 4 по 6 сентября.

https://ria.ru/20240902/kitaj-1969892830.html

китай

пекин

африка

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экономика, китай, пекин, африка