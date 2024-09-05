https://ria.ru/20240905/kitaj-1970863747.html
Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте
Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте - РИА Новости, 05.09.2024
Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте
Китай и Африка будут расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы, говорится в декларации, подписанной в рамках саммита... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:24
2024-09-05T16:24
2024-09-05T16:24
экономика
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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Китай и Африка будут расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы, говорится в декларации, подписанной в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине. "Мы будем укреплять китайско-африканское сотрудничество в сфере инвестиций, продвигать сотрудничество в сфере производственных цепочек и цепочек поставок, повышать возможности каждого в производстве и экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в документе. Стороны также договорились поощрять свои предприятия и активно использовать различные формы взаимовыгодного сотрудничества. "(Будем - ред.) стимулировать финансовые организации сторон укреплять сотрудничество, а также расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы", - отмечается в декларации. Документ под названием "Пекинская декларация о совместном построении всепогодного китайско-африканского сообщества единой судьбы в новую эпоху" подписали Китай и 53 африканских государства. Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества проходит в Пекине с 4 по 6 сентября.
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экономика, китай, пекин, африка
Экономика, Китай, Пекин, Африка
Китай и Африка будут расширять расчеты в местной валюте
Китай и Африка договорились расширять двусторонние расчеты в местной валюте
ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Китай и Африка будут расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы, говорится в декларации, подписанной в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине.
"Мы будем укреплять китайско-африканское сотрудничество в сфере инвестиций, продвигать сотрудничество в сфере производственных цепочек и цепочек поставок, повышать возможности каждого в производстве и экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в документе.
Стороны также договорились поощрять свои предприятия и активно использовать различные формы взаимовыгодного сотрудничества.
"(Будем - ред.) стимулировать финансовые организации сторон укреплять сотрудничество, а также расширять двусторонние расчеты в местной валюте, диверсифицировать валютные резервы", - отмечается в декларации.
Документ под названием "Пекинская декларация о совместном построении всепогодного китайско-африканского сообщества единой судьбы в новую эпоху" подписали Китай и 53 африканских государства. Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества проходит в Пекине с 4 по 6 сентября.