https://ria.ru/20240905/kitaj-1970775361.html

В Китае задержаны пять сотрудников фармацевтической компании AstraZeneca

В Китае задержаны пять сотрудников фармацевтической компании AstraZeneca - РИА Новости, 05.09.2024

В Китае задержаны пять сотрудников фармацевтической компании AstraZeneca

Полиция в Китае задержала пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca для допроса о потенциальной незаконной... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:39

2024-09-05T11:39

2024-09-05T11:39

в мире

китай

astrazeneca

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Китае задержала пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca для допроса о потенциальной незаконной деятельности, одно из расследований связано со сбором данных о пациентах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. В ответ на запрос агентства в AstraZeneca заявили, что осведомлены о том, что в отношении "небольшого числа" сотрудников компании в Китае ведется расследование. Согласно источникам агентства, все задержанные - китайские граждане, которые занимались продажей препаратов от рака в онкологическом подразделении компании. "Полиция в Китае задержала пятерых действующих и бывших сотрудников британского производителя лекарств AstraZeneca для допроса о потенциальной незаконной деятельности... Расследование ведет полиция в южном мегаполисе Шеньчжэне, а задержания были произведены летом... Одно расследование связано со сбором компанией данных о пациентах и тем, были ли нарушены при этом китайские законы о конфиденциальности данных", - передает агентство в четверг. По словам одного из источников, власти также расследуют возможную причастность некоторых лиц к импорту препарата от рака печени, который не получил одобрения для распространения в материковом Китае.

https://ria.ru/20240702/ssha-1956776567.html

китай

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в мире, китай, astrazeneca