https://ria.ru/20240905/kitaj-1970763390.html
Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией
Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией
У Китая и России есть широкие перспективы сотрудничества, правительство всегда поддерживает свои предприятия, которые инвестируют в экономику Дальнего Востока и РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:09
2024-09-05T11:09
2024-09-05T11:09
экономика
россия
китай
дальний восток
хань чжэн
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У Китая и России есть широкие перспективы сотрудничества, правительство всегда поддерживает свои предприятия, которые инвестируют в экономику Дальнего Востока и России в целом, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн, выступая на пленарном заседании ВЭФ. "Китайское правительство всегда поддерживает все китайские предприятия, не важно, государственные или частные, инвестировать в экономику мира, инвестировать в экономику Дальнего Востока, инвестировать в экономику России. Поэтому у нас очень широкие перспективы сотрудничества", - сказал Чжэн. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, китай, дальний восток, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, Дальний Восток, Хань Чжэн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией
Запредседателя КНР Чжэн: у Китая и России широкие перспективы сотрудничества