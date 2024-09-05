https://ria.ru/20240905/kitaj-1970763390.html

Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией

Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 05.09.2024

Запредседателя КНР рассказал о сотрудничестве с Россией

У Китая и России есть широкие перспективы сотрудничества, правительство всегда поддерживает свои предприятия, которые инвестируют в экономику Дальнего Востока и РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:09

2024-09-05T11:09

2024-09-05T11:09

экономика

россия

китай

дальний восток

хань чжэн

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У Китая и России есть широкие перспективы сотрудничества, правительство всегда поддерживает свои предприятия, которые инвестируют в экономику Дальнего Востока и России в целом, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн, выступая на пленарном заседании ВЭФ. "Китайское правительство всегда поддерживает все китайские предприятия, не важно, государственные или частные, инвестировать в экономику мира, инвестировать в экономику Дальнего Востока, инвестировать в экономику России. Поэтому у нас очень широкие перспективы сотрудничества", - сказал Чжэн. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240904/putin-1970452052.html

россия

китай

дальний восток

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экономика, россия, китай, дальний восток, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)