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Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом - РИА Новости, 05.09.2024
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16:29 05.09.2024 (обновлено: 16:35 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kiev-1970864542.html
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом
Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:29
2024-09-05T16:35
в мире
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мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами", - сказала она. "Поэтому, если у МАГАТЭ и есть какая-то роль, то (она заключается - ред.) в объективной оценке происходящего с целью главного - недопущения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом", - добавила Захарова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970841589.html
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в мире, киев, россия, мария захарова, запорожская аэс, курская аэс, магатэ
В мире, Киев, Россия, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Курская АЭС, МАГАТЭ
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом

Захарова: Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС для шантажа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами", - сказала она.
"Поэтому, если у МАГАТЭ и есть какая-то роль, то (она заключается - ред.) в объективной оценке происходящего с целью главного - недопущения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом", - добавила Захарова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом
Вчера, 15:09
 
В миреКиевРоссияМария ЗахароваЗапорожская АЭСКурская АЭСМАГАТЭ
 
 
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