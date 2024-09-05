https://ria.ru/20240905/kiev-1970864542.html

Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом

Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом

Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:29

2024-09-05T16:29

2024-09-05T16:35

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами", - сказала она. "Поэтому, если у МАГАТЭ и есть какая-то роль, то (она заключается - ред.) в объективной оценке происходящего с целью главного - недопущения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом", - добавила Захарова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

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в мире, киев, россия, мария захарова, запорожская аэс, курская аэс, магатэ