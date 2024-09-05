https://ria.ru/20240905/kiev-1970864542.html
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом
Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:29
2024-09-05T16:29
2024-09-05T16:35
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами", - сказала она. "Поэтому, если у МАГАТЭ и есть какая-то роль, то (она заключается - ред.) в объективной оценке происходящего с целью главного - недопущения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом", - добавила Захарова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970841589.html
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в мире, киев, россия, мария захарова, запорожская аэс, курская аэс, магатэ
В мире, Киев, Россия, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Курская АЭС, МАГАТЭ
Захарова назвала атаку Киева на Запорожскую АЭС и Курскую АЭС шантажом
Захарова: Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС для шантажа
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев пытается атаковать Запорожскую АЭС и Курскую АЭС, чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами", - сказала она.
"Поэтому, если у МАГАТЭ
и есть какая-то роль, то (она заключается - ред.) в объективной оценке происходящего с целью главного - недопущения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом", - добавила Захарова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.