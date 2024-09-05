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ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит с погашением от российских активов - РИА Новости, 05.09.2024
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16:16 05.09.2024 (обновлено: 23:29 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kiev-1970862195.html
ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит с погашением от российских активов
ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит с погашением от российских активов - РИА Новости, 05.09.2024
ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит с погашением от российских активов
ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине кредит на сумму порядка 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:16
2024-09-05T23:29
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
g7
киев
паоло джентилони
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине кредит на сумму порядка 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК."Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "цель состоит в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года"."Для погашения этих кредитов будет использована непредвиденная прибыль от российских замороженных активов… Мы уже используем эту прибыль для военной поддержки Украины и ее восстановления", - пояснил представитель ЕК.Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу.В среду председательствующая в Совете ЕС Венгрия исключила из повестки заседания постпредов стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву. В ходе этого обсуждения постпреды также хотели заслушать Еврокомиссию по ее кредитному предложению.СМИ сообщали, что обсуждение было отменено из-за того, что ЕК все еще по подготовила предложение.В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года.После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970268552.html
https://ria.ru/20240902/belgija-1970036793.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, g7, киев, паоло джентилони, сергей лавров, саудовская аравия, украина, дмитрий песков
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Киев, Паоло Джентилони, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, Украина, Дмитрий Песков
ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит с погашением от российских активов

ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит на сумму $50 млрд с погашением от активов РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине кредит на сумму порядка 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "цель состоит в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года".
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"Для погашения этих кредитов будет использована непредвиденная прибыль от российских замороженных активов… Мы уже используем эту прибыль для военной поддержки Украины и ее восстановления", - пояснил представитель ЕК.
Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу.
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В среду председательствующая в Совете ЕС Венгрия исключила из повестки заседания постпредов стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву. В ходе этого обсуждения постпреды также хотели заслушать Еврокомиссию по ее кредитному предложению.
СМИ сообщали, что обсуждение было отменено из-за того, что ЕК все еще по подготовила предложение.
В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года.
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После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.
При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияG7КиевПаоло ДжентилониСергей ЛавровСаудовская АравияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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