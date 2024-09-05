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На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 05.09.2024 (обновлено: 01:08 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kiev-1970660861.html
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО - РИА Новости, 05.09.2024
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО
Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:02
2024-09-05T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага. Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории — мы есть!" — сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографии, на которых видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности были столь велики, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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в мире, киев, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Лебедев, Украина
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО

На улицах Киева появилась надпись "Za правду!" на фоне российского флага

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага. Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории — мы есть!" — сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографии, на которых видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности были столь велики, что другими средствами реагировать было невозможно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСергей ЛебедевУкраина
 
 
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