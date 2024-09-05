https://ria.ru/20240905/kiev-1970660861.html
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО - РИА Новости, 05.09.2024
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО
Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:02
2024-09-05T01:02
2024-09-05T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага. Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории — мы есть!" — сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографии, на которых видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности были столь велики, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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в мире, киев, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Лебедев, Украина
На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО
На улицах Киева появилась надпись "Za правду!" на фоне российского флага