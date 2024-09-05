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В Курской области от обстрелов пострадали храмы Рождества Христова - РИА Новости, 05.09.2024
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19:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/khramy-1970911194.html
В Курской области от обстрелов пострадали храмы Рождества Христова
В Курской области от обстрелов пострадали храмы Рождества Христова - РИА Новости, 05.09.2024
В Курской области от обстрелов пострадали храмы Рождества Христова
Храмы Рождества Христова в селах Большое Солдатское и Уланок Курской области пострадали от обстрелов ВСУ в конце августа в ходе террористического нападения... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:42
2024-09-05T19:42
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
русская православная церковь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Храмы Рождества Христова в селах Большое Солдатское и Уланок Курской области пострадали от обстрелов ВСУ в конце августа в ходе террористического нападения украинских военных на регион, сообщил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов. "В храме Рождества Христова в селе Большое Солдатское выбиты окна, посечен осколками фасад здания. Храм Рождества Христова села Уланок выгорел внутри, разрушены купола, колокольня", - приводит его информацию сайт Русской православной церкви (РПЦ). Население из этой местности эвакуировано, информации о пострадавших нет, цитирует протоиерея сайт РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявлял, что украинские войска целенаправленно наносят удары по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html
https://ria.ru/20240823/maroderstvo-1968009454.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, русская православная церковь, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины
В Курской области от обстрелов пострадали храмы Рождества Христова

РПЦ: храмы в Курской области пострадали от обстрелов ВСУ в конце августа

© Фото : РПЦПоследствия обстрела храма Рождества Христова в Курской области
Последствия обстрела храма Рождества Христова в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : РПЦ
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Храмы Рождества Христова в селах Большое Солдатское и Уланок Курской области пострадали от обстрелов ВСУ в конце августа в ходе террористического нападения украинских военных на регион, сообщил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.
"В храме Рождества Христова в селе Большое Солдатское выбиты окна, посечен осколками фасад здания. Храм Рождества Христова села Уланок выгорел внутри, разрушены купола, колокольня", - приводит его информацию сайт Русской православной церкви (РПЦ).
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8 августа, 23:58
Население из этой местности эвакуировано, информации о пострадавших нет, цитирует протоиерея сайт РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявлял, что украинские войска целенаправленно наносят удары по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовРусская православная церковьВооруженные силы Украины
 
 
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