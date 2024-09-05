На ВЭФ выступил сводный хор Владивостокской епархии

На Восточном экономическом форуме выступил сводный хор Владивостокской епархии
Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".
Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.