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На ВЭФ выступил сводный хор Владивостокской епархии

На ВЭФ выступил сводный хор Владивостокской епархии - РИА Новости, 05.09.2024

На ВЭФ выступил сводный хор Владивостокской епархии

Сводный хор Владивостокской епархии выступил на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:29

2024-09-05T06:29

2024-09-05T06:29

религия

владивосток

мариинский театр

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

религия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сводный хор Владивостокской епархии выступил на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. Примечательно, что участниками хора являются профессиональные певчие храмов епархии, артисты Приморской сцены Мариинского театра, а также священнослужители. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.

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владивосток, мариинский театр, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , религия, россия