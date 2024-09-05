https://ria.ru/20240905/khezbolla-1970933062.html

"Хезболла" заявила, что атаковала восемь объектов ЦАХАЛ вдоль границы

"Хезболла" заявила, что атаковала восемь объектов ЦАХАЛ вдоль границы - РИА Новости, 05.09.2024

"Хезболла" заявила, что атаковала восемь объектов ЦАХАЛ вдоль границы

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" с утра четверга атаковали восемь объектов армии Израиля на разных участках границы, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:18

2024-09-05T23:18

2024-09-05T23:18

в мире

израиль

ливан

хасан насрулла

исраэль кац

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 5 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" с утра четверга атаковали восемь объектов армии Израиля на разных участках границы, сообщается в заявлении пресс-службы движения, распространенном в СМИ. "Бойцы исламского сопротивления открыли артиллерийский огонь по опорному пункту Ханита", - написано в заявлении. Согласно отчетам пресс-службы, в четверг также были уничтожены системы объективного контроля на опорном пункте Барака Риша. В то время как на оккупированных ливанских высотах Кфаршуба позиция армии Израиля Рувейсат подверглась ракетному обстрелу, а по опорному пункту Малькия был открыт огонь из артиллерии. Также в течении дня бойцами сопротивления было атаковано место скопления израильских военных в районе Таль Тийхат и с применением группы беспилотников нанесен удар по штабу бригады "Запад 300" на территории казарм к югу от поселения Яаара. В коммюнике также отмечается, что казармы израильских военных в Рамой-Нафтали были подвержены атакам одновременно группой БПЛА и ракетами "Катюша". Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила, что с территории Ливана в четверг было зафиксировано около восьми пусков снарядов. В том числе после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Рамот-Нафтали, было обнаружено около пяти снарядов. В пресс-службе также добавили, что сообщений о пострадавших не поступало. Ливанские СМИ в свою очередь сообщили в четверг, что израильская авиация нанесла удары по ливанским деревням Марухин, Айта Шааб, Блида и Кафра. В населенном пункте Кафра в результате авиаудара один человек убит. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240905/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html

https://ria.ru/20240826/izrail-1968492729.html

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в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году