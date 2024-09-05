https://ria.ru/20240905/kharris-1970867692.html

Ким Дотком назвал Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис

Ким Дотком назвал Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис - РИА Новости, 05.09.2024

Ким Дотком назвал Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком на своей странице в соцсети Х назвал президента России Владимира Путина... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:40

2024-09-05T16:40

2024-09-05T16:40

в мире

сша

россия

камала харрис

владимир путин

выборы президента сша — 2024

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком на своей странице в соцсети Х назвал президента России Владимира Путина шахматным гроссмейстером после того, как российский лидер заявил о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис на грядущих выборах. Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "Путин поддержал Камалу Харрис. Гроссмейстер шахмат", - написал предприниматель, сопроводив запись подмигивающим смайликом. Ранее другой кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп в своей новой книге "Спасти Америку" написал, что "хорошо ладил" с президентом России Владимиром Путиным. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

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Смех Камалы Харрис Иллюстрация к заразительному смеху Камалы Харрис. 2024-09-05T16:40 true PT0M20S

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в мире, сша, россия, камала харрис, владимир путин, выборы президента сша — 2024, вэф — 2024 (восточный экономический форум)