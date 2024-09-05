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Путин пошутил о заразительном смехе Камалы Харрис
Путин пошутил о заразительном смехе Камалы Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
Путин пошутил о заразительном смехе Камалы Харрис
Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, отметив, что он такой заразительный, это означает, что у нее РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:11
2024-09-05T11:11
2024-09-05T15:15
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, отметив, что он такой заразительный, это означает, что у нее все хорошо."Во-первых, Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. Трамп ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил, а если у Харрис все хорошо, то, возможно, она воздержится от действий подобного рода", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Смех Камалы Харрис
Иллюстрация к заразительному смеху Камалы Харрис.
2024-09-05T11:11
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камала харрис, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, россия, сша, выборы президента сша — 2024, в мире
Камала Харрис, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Россия, США, Выборы президента США — 2024, В мире
Путин пошутил о заразительном смехе Камалы Харрис
Путин пошутил о заразительном смехе Камалы Харрис: значит, у нее все хорошо
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, отметив, что он такой заразительный, это означает, что у нее все хорошо.
"Во-первых, Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. Трамп ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил, а если у Харрис все хорошо, то, возможно, она воздержится от действий подобного рода", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.