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ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху - РИА Новости, 05.09.2024
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00:31 05.09.2024 (обновлено: 01:19 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/khamas-1970658484.html
ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху
ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху - РИА Новости, 05.09.2024
ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на премьер-министра Израиля... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:31
2024-09-05T01:19
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
сектор газа
израиль
биньямин нетаньяху
египет
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КАИР, 5 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он выполнил то, что было согласовано."Нам не нужны новые предложения. Сейчас необходимо оказать давление на Нетаньяху и его правительство и обязать их выполнить то, что было согласовано", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что решение Нетаньяху не покидать Филадельфийский коридор, расположенный на границе сектора Газа и Египта, направлено на срыв сделки по Газе.В среду Нетаньяху заявил, что Израиль в будущем готов рассматривать различные варианты контроля третьими сторонами в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, однако контроль над границей в этом районе останется за израильскими военными до тех пор, пока не будут найдены иные альтернативы обеспечения безопасности на постоянной основе. Премьер также подтвердил, что Израиль готов сократить военное присутствие в Филадельфийском коридоре уже на первом этапе обсуждаемой сделки с ХАМАС.Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа. Египет неоднократно выступал против присутствия Израиля на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" и в Филадельфийском коридоре.
https://ria.ru/20240904/sdelka--1970655756.html
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палестина
сектор газа
израиль
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сектор газа, израиль, биньямин нетаньяху, египет
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Египет
ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху

ХАМАС: движению не нужны новые предложения по Газе, нужно надавить на Нетаньяху

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 5 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он выполнил то, что было согласовано.
"Нам не нужны новые предложения. Сейчас необходимо оказать давление на Нетаньяху и его правительство и обязать их выполнить то, что было согласовано", - говорится в заявлении ХАМАС.
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Движение подчеркнуло, что решение Нетаньяху не покидать Филадельфийский коридор, расположенный на границе сектора Газа и Египта, направлено на срыв сделки по Газе.
В среду Нетаньяху заявил, что Израиль в будущем готов рассматривать различные варианты контроля третьими сторонами в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, однако контроль над границей в этом районе останется за израильскими военными до тех пор, пока не будут найдены иные альтернативы обеспечения безопасности на постоянной основе. Премьер также подтвердил, что Израиль готов сократить военное присутствие в Филадельфийском коридоре уже на первом этапе обсуждаемой сделки с ХАМАС.
Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа. Египет неоднократно выступал против присутствия Израиля на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" и в Филадельфийском коридоре.
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