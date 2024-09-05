https://ria.ru/20240905/khamas-1970658484.html

ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху

ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху - РИА Новости, 05.09.2024

ХАМАС призвало надавить на Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на премьер-министра Израиля... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:31

2024-09-05T00:31

2024-09-05T01:19

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

сектор газа

израиль

биньямин нетаньяху

египет

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КАИР, 5 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он выполнил то, что было согласовано."Нам не нужны новые предложения. Сейчас необходимо оказать давление на Нетаньяху и его правительство и обязать их выполнить то, что было согласовано", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что решение Нетаньяху не покидать Филадельфийский коридор, расположенный на границе сектора Газа и Египта, направлено на срыв сделки по Газе.В среду Нетаньяху заявил, что Израиль в будущем готов рассматривать различные варианты контроля третьими сторонами в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, однако контроль над границей в этом районе останется за израильскими военными до тех пор, пока не будут найдены иные альтернативы обеспечения безопасности на постоянной основе. Премьер также подтвердил, что Израиль готов сократить военное присутствие в Филадельфийском коридоре уже на первом этапе обсуждаемой сделки с ХАМАС.Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа. Египет неоднократно выступал против присутствия Израиля на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" и в Филадельфийском коридоре.

https://ria.ru/20240904/sdelka--1970655756.html

https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html

палестина

сектор газа

израиль

египет

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сектор газа, израиль, биньямин нетаньяху, египет