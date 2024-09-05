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Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе - РИА Новости, 05.09.2024
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03:10 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/kardiolog-1970669442.html
Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе
Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе - РИА Новости, 05.09.2024
Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе
Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, он может усугублять... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:10
2024-09-05T03:10
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, он может усугублять заболевания, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Учитывая, что в кофе содержится кофеин, то он может увеличивать пульс и повышать артериальное давление, поэтому, конечно же, нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе. Люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией, паническими атаками – употребление кофе может усиливать действие их заболеваний", - сказала Маршинцева. По словам кардиолога, человек должен руководствоваться своим самочувствием при употреблении кофе. "Абсолютных противопоказаний нет. Если у человека высокое давление или пульс, он выпивает 1-2 чашки и при этом хорошо себя чувствует, то пусть продолжает, значит, пагубного влияния нет", - добавила она.
https://ria.ru/20240831/kardiolog-1969620346.html
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Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе

Кардиолог Маршинцева: людям с высоким давлением не стоит злоупотреблять кофе

© Pixabay / Engin_AkyurtЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Pixabay / Engin_Akyurt
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, он может усугублять заболевания, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Учитывая, что в кофе содержится кофеин, то он может увеличивать пульс и повышать артериальное давление, поэтому, конечно же, нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе. Люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией, паническими атаками – употребление кофе может усиливать действие их заболеваний", - сказала Маршинцева.
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По словам кардиолога, человек должен руководствоваться своим самочувствием при употреблении кофе.
"Абсолютных противопоказаний нет. Если у человека высокое давление или пульс, он выпивает 1-2 чашки и при этом хорошо себя чувствует, то пусть продолжает, значит, пагубного влияния нет", - добавила она.
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