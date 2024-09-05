https://ria.ru/20240905/kardiolog-1970669442.html

Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе

Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе - РИА Новости, 05.09.2024

Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе

Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, он может усугублять... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:10

2024-09-05T03:10

2024-09-05T03:10

общество

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788868196_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_6a5e9faf9aef848b11e729954176e05e.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, он может усугублять заболевания, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Учитывая, что в кофе содержится кофеин, то он может увеличивать пульс и повышать артериальное давление, поэтому, конечно же, нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе. Люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией, паническими атаками – употребление кофе может усиливать действие их заболеваний", - сказала Маршинцева. По словам кардиолога, человек должен руководствоваться своим самочувствием при употреблении кофе. "Абсолютных противопоказаний нет. Если у человека высокое давление или пульс, он выпивает 1-2 чашки и при этом хорошо себя чувствует, то пусть продолжает, значит, пагубного влияния нет", - добавила она.

https://ria.ru/20240831/kardiolog-1969620346.html

https://ria.ru/20240814/kardiolog-1966072041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия