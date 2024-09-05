https://ria.ru/20240905/kanal-1970930456.html
РКН разработал порядок ведения реестра крупных каналов в соцсетях
РКН разработал порядок ведения реестра крупных каналов в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2024
РКН разработал порядок ведения реестра крупных каналов в соцсетях
Роскомнадзор разработал порядок регистрации блогеров с аудиторией более десяти тысяч подписчиков, следует из проекта на федеральном портале проектов нормативных РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:47
2024-09-05T22:47
2024-09-05T23:28
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Роскомнадзор разработал порядок регистрации блогеров с аудиторией более десяти тысяч подписчиков, следует из проекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Так, блогеры должны будут предоставить в РКН:Уточняется, что информация о наименовании и указателе персональной страницы будут находиться в открытом доступе. Роскомнадзор опубликует ее в реестре на официальном сайте со дня внесения. В течение семи рабочих дней со дня получения сведений от пользователя РКН будет проверять их достоверность и соответствие закону. Срок проверки может увеличиться, если понадобятся дополнительные подтверждающие документы.Согласно документу, решение о включении в реестр принимается в течение трех рабочих дней. РКН уведомит о принятом решении автора канала и владельца соцсети в течение трех суток.Кроме того, блогеры также обязаны уведомлять регулятор при изменении сведений. Помимо этого, в случае удаления страницы они должны сообщать об этом в течение трех рабочих дней. Если страницу исключат из реестра, РКН уведомит об этом ее владельца и владельца соцсети. Для восстановления пользователь должен будет направить регулятору информацию о странице.Общественное обсуждение проекта продлится до 2 октября. Вступить в силу приказ должен с 1 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240729/blogery-1962705209.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН разработал порядок ведения реестра крупных каналов в соцсетях
РКН разработал порядок ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тыс человек
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Роскомнадзор разработал порядок регистрации блогеров с аудиторией более десяти тысяч подписчиков, следует из проекта
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, блогеры должны будут предоставить в РКН:
- наименование и указатель персональной страницы в соцсети;
- информацию об авторе страницы;
- данные об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала;
- информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся аккаунт.
Уточняется, что информация о наименовании и указателе персональной страницы будут находиться в открытом доступе. Роскомнадзор опубликует ее в реестре на официальном сайте со дня внесения.
В течение семи рабочих дней со дня получения сведений от пользователя РКН будет проверять их достоверность и соответствие закону. Срок проверки может увеличиться, если понадобятся дополнительные подтверждающие документы.
Согласно документу, решение о включении в реестр принимается в течение трех рабочих дней. РКН уведомит о принятом решении автора канала и владельца соцсети в течение трех суток.
Кроме того, блогеры также обязаны уведомлять регулятор при изменении сведений. Помимо этого, в случае удаления страницы они должны сообщать об этом в течение трех рабочих дней. Если страницу исключат из реестра, РКН уведомит об этом ее владельца и владельца соцсети. Для восстановления пользователь должен будет направить регулятору информацию о странице.
Общественное обсуждение проекта продлится до 2 октября. Вступить в силу приказ должен с 1 ноября 2024 года.