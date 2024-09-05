https://ria.ru/20240905/izrail-1970679608.html

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины - РИА Новости, 05.09.2024

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла три удара по боевикам в северной части Иорданской долины. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:59

2024-09-05T04:59

2024-09-05T04:59

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла три удара по боевикам в северной части Иорданской долины. "В ходе антитеррористической деятельности Армии обороны Израиля в районе Тубаса в северной части Иорданской долины самолеты ВВС Израиля нанесли три прицельных удара по вооруженным террористам, представлявшим угрозу для солдат", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году