https://ria.ru/20240905/izrail-1970679608.html
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины - РИА Новости, 05.09.2024
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла три удара по боевикам в северной части Иорданской долины. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:59
2024-09-05T04:59
2024-09-05T04:59
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла три удара по боевикам в северной части Иорданской долины. "В ходе антитеррористической деятельности Армии обороны Израиля в районе Тубаса в северной части Иорданской долины самолеты ВВС Израиля нанесли три прицельных удара по вооруженным террористам, представлявшим угрозу для солдат", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары на севере Иорданской долины
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары в северной части Иорданской долины