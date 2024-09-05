https://ria.ru/20240905/ivin-1970815881.html

Владимир Ивин: в бурлящем море перемен выстраиваются новые пути логистики

Владимир Ивин: в бурлящем море перемен выстраиваются новые пути логистики - РИА Новости, 05.09.2024

Владимир Ивин: в бурлящем море перемен выстраиваются новые пути логистики

Доля Китая во внешней торговле России составляет уже 33%, а налаживание системы платежей между странами подтолкнет дальнейший рост товарооборота, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:30

2024-09-05T15:30

2024-09-05T15:30

интервью

китай

россия

дальний восток

владимир ивин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970815508_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_c71dd37e63753fde656730a744f0eea4.jpg

Доля Китая во внешней торговле России составляет уже 33%, а налаживание системы платежей между странами подтолкнет дальнейший рост товарооборота, заявил замглавы ФТС РФ Владимир Ивин. В интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ он рассказал о структуре импорта из Китая, как изменилась ситуация с контейнерными перевозками на Дальнем Востоке и у каких пунктов пропуска есть двукратный потенциал по увеличению мощностей. Также Ивин отметил рекорд импортных платежей и объяснил, как таможня применяет в работе искусственный интеллект. Беседовала Елизавета Седых.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.– Уже звучат оценки, что Россия и Китай в 2024 году обновят рекорд товарооборота. За счет чего?– Динамика нашей взаимной торговли, в принципе, на позитиве. И, прежде всего, за счет экспортной доли, за счет поставок наших энергоносителей в Китай, это будет обеспечено. Помимо этого, у нас широкая номенклатура товаров и по импорту из Китая. Мы все с интересом читаем сообщения о том, удастся ли наладить систему платежей между Россией и Китаем. Безусловно, если это будет сделано, это даст серьезный толчок дальнейшему увеличению товарооборота. Поэтому мы все-таки сохраняем оптимизм, что по итогам года наша взаимная торговля с Китаем превысит показатели прошлого года.Китай составляет в российской внешней торговле долю в 33% - это самый крупный наш торговый партнер. Следующие – Турция и Индия – идут с показательными 8,5%. То есть, видите, какой разрыв. Поэтому и с нашей, и с китайской стороны есть намерение торговлю увеличивать. Поэтому еще раз повторюсь, мы все-таки сохраняем оптимизм, несмотря на все сложности.– Бизнес продолжает сообщать о новой волне проблем с платежами из РФ в Китае – многие китайские банки отказываются принимать прямые транзакции из России. Насколько серьезны проблемы с платежами с Китаем? Насколько подорожает импорт оттуда? Когда эта ситуация решится?– Об этой проблеме мы узнаем так же, как и вы, из СМИ. Мы в данном случае не являемся участниками процесса, органом, который организовывает перевод средств, мы только фиксируем ту внешнюю торговлю, которую нам заявляют в процессе декларирования товаров. Поэтому здесь мы можем только наблюдать и рассуждать.Безусловно, мы видим, что сильно увеличилась и продолжает увеличиваться доля наших национальных валют во взаимной торговле. Присутствуют определенные примеры расчетов через третьих лиц, когда это удобно. Но, тем не менее, в данном случае мы вряд ли напрямую можем повлиять на этот процесс. Можем только надеяться, что нашим Центробанкам и банкам России и Китая удастся договориться о видах и о модальностях этих расчетов для того, чтобы они не сдерживали внешнеторговые операции.- Перечисления ФТС в бюджет за восемь месяцев достигли 4,4 триллиона рублей. Какая структура платежей?– В прошлом году завершился налоговый маневр, поэтому в этом году мы работаем без значительного объема экспортных пошлин. В связи с этим доля экспортных платежей у нас сильно упала. То есть, если раньше они составляли больше половины, то сейчас всего 13,8%. А львиную долю составляют платежи от импорта – 76,5%. Это тоже рекордный показатель, он постоянно увеличивается по тем основаниям, о которых я сказал. И с учетом такого серьезного нагруженного графика взимания платежей, которые следуют из федерального закона о бюджете, импортное направление является для нас приоритетным с точки зрения администрирования платежей.– Как меняется структура экспорта и импорта РФ с Китаем, со странами Азии? Каких изменений вы еще ожидаете?– Структура экспорта, импорта, в принципе, на протяжении многих лет меняется не сильно. Безусловно, значительная доля в нашем экспорте – это энергоносители, продукты химической промышленности. Прежде всего, минеральные удобрения, также продукция черной и цветной металлургии. Видим и хороший рост экспорта сельхозпродукции в Китай. А что касается поставок из Китая, традиционно это очень широкий спектр товаров, притом во всех сферах экономики. Это и первичные формы, различные заготовки, которые идут в промышленность, и, собственно, одежда, обувь, то, что для нас уже последний год стало привычным. Широкий спектр товаров из Китая сохраняется во всех сферах. Химическая промышленность, пластмассы, продукты питания, одежда, обувь, машины, механизмы.С учетом того, что из России ушли западные автоконцерны, конечно, основной рывок, прирост импорта из Китая, произошел в направлении транспортных средств как для личного пользования – легковые автомобили, так и в части коммерческого использования – грузовики, самосвалы, экскаваторы, иная спецтехника.– Вы упомянули сельхозпродукцию. В прошлом году наблюдался серьезный рост поставок в Китай. Как в этом году обстоит дело?– Продолжается рост. Насколько мы знаем из наших контактов, китайская сторона согласовала с нашими регулирующими органами, с Россельхознадзором определенные модальности по допуску на свой рынок отдельной мясной продукции, поэтому направление экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в Китай находится в абсолютно положительной зоне по всем направлениям. Как традиционные зерно и рыба, так и новая мясная продукция, плюс кондитерские изделия, различные изделия макаронной промышленности. В этом отношении у нас очень хорошие показатели роста.– Ситуация с нехваткой контейнеров в Китае сохраняется? Увеличивается ли доля вывоза контейнерных грузов в Китай для решения этой проблемы?– К сожалению, не смогу вам субстантивно ответить, потому что здесь мы – только внешние наблюдатели. Если говорить, например, о Дальнем Востоке, здесь сконцентрировано 46-47% контейнеров, все проблемы этих перевозок здесь видны. Иногда у наших логистических операторов не хватает слотов для того, чтобы поставить контейнеры на экспорт, поэтому грузы идут в вагонах и полувагонах.Но контейнерные перевозки остаются одним из приоритетных направлений развития логистики. В связи с этим у нас существуют определенные особенности в технологиях оформления контейнерных грузов. И с точки зрения таможенного контроля контейнеры перевозки для нас кажутся более оптимальными, потому что тот же контейнер проверить или досмотреть проще, чем выгрузить вагон или полувагон.– Дальневосточные пункты пропуска очень сильно перегружены, их провозные мощности заканчиваются. Что делать, как разгрузить?– Есть перегруженность трех портов – Владивосток, Находка и Восточный. Здесь действительно загрузка ряда контейнерных терминалов превысила 100%. Самый загруженный здесь, во Владивостоке. Загрузка 125% – это сильно больше норматива. На других направлениях, мне кажется, потенциал еще до такого уровня использования не дошел. Это и Забайкальск, и Наушки, где идет традиционно перемещение контейнерных поездов. Уже сейчас Забайкальске вполне возможно вплоть до двукратного увеличение мощностей. В Наушках идет реконструкция, там тоже наверняка количество контейнерных поездов возрастет. Нижнеленинское открылось в Еврейской автономной области, работает железнодорожная станция Махалино. С нашей точки зрения, полностью не использован потенциал порта Ванино. Если в предыдущий год там были хоть какие-то контейнеры, то в этом году – ноль.В целом, не все зависит от порта. Это логисты, экспедиторы, стивидоры, владельцы подвижного состава должны договориться. Если их всех объединить для решения этой задачи, то Ванино мог бы дать нам серьезную прибавку, тем более, что это не та железнодорожная магистраль, которая сильно перегружена контейнерами.– Какой объем запрещенных грузов из-за границы, и в частности через Владивосток, предотвратила ФТС по итогам полугодия?– За полгода по Дальнему Востоку это 1 816 случаев пресеченных попыток в отношении товаров. А конкретно здесь, по Владивостокскому узлу, это 282 случая. Если сравнивать с предыдущими периодами, то мы фиксируем рост.– С чем связываете?– Во-первых, увеличился товарооборот, соответственно, увеличивается и количество выявляемых нами нарушений. Это даже не всегда можно трактовать как повышение тенденции в направлении несоблюдения закона. Это просто объективно: на фоне общего роста товарооборота всегда увеличивается количество товаров, по той или иной причине задерживаемых в связи с запретом ввоза.Но мы с вами живем в такое время, когда выстраиваются новые пути логистики, старые рынки сбыта уже недоступны, старые поставщики уходят, старые связи рвутся. В этом бурлящем море происходит выстраивание новых систем связей, финансовых и логистических, товарных, контрактных.И всегда есть те, кто впервые начинает заниматься теми или иными товарами, и поэтому не в полном объеме знает требования закона. А также, конечно же, есть и те, кто хотел бы в мутной воде половить больше рыбы. Они активизируются, и в условиях турбулентности пытаются тоже увеличить свои не совсем законные прибыли. Это тоже, конечно, влияет.– Перейдем к другому пункту пропуска – Верхний Ларс. Из-за его модернизации не наблюдается ли падение объема доставки грузов?– В связи с завершением его модернизации, наоборот, у нас пропускная способность только увеличилась. Динамика только положительная. Мы практически решили проблему очередей на Верхнем Ларсе, накопители на грузовом направлении стоят пустые или полупустые. Безусловно, на пропускную способность оказывают влияние и другие факторы, поскольку инфраструктура все-таки старая, осталась после Советского союза. Например, при плохих погодных условиях или к 1 сентября очереди начинают подрастать. Если исключить подобные случаи, у нас на Верхнем Ларсе в этом году очередей нет.– ФТС применяет искусственный интеллект при досмотре товаров? На каких погранпунктах?– Безусловно, искусственный интеллект используем. Основное направление внедрения искусственного интеллекта, которое уже показало свою эффективность, – это интеллектуальное распознавание снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Такими комплексами у нас оснащены все значимые пункты пропуска. ИИ помогает распознавать на сделанном снимке определенные заданные параметры товаров. Нейросети обучены распознавать 166 различных категорий товаров, таких как фрукты, овощи, одежда, обувь, ткани, цветы, напитки, сигареты, а также некоторые виды наркотиков, оружия и боеприпасов.Сейчас в рамках эксперимента технология автоматического распознавания снимков применяется при проведении таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска и портах Северо-Западного таможенного управления. Фактически технология готова к промышленной эксплуатации, и после урегулирования всех организационных и технических вопросов ее полномасштабное внедрение планируется в ближайшее время во всех таможенных органах. В принципе, на большом количестве снимков, которые таможенная служба за много лет накопила, этот искусственный интеллект постоянно обучается, точность работы увеличивается. Это, конечно, большое подспорье, чтобы обеспечить достаточно быстрый пропуск товаров через пункты пропуска.В этом году мы тестируем портальный инспекционно-досмотровый комплекс, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке, в Забайкалье, их два стоит. Пропускная способность с использованием этих комплексов возросла практически в 1,5 раза. Поэтому, конечно, и их наличие, и наличие быстро работающих алгоритмов, которые принимают решения на уровне машины, а не человека, помогают увеличить пропускную способность до таких хороших показателей.– Некоторым владельцам пикапов в течение минимум полугода начисляли лишний утильсбор, и заявлялось, что из бюджета им могут вернуть деньги. В ФТС, комментируя ситуацию, сообщали, что проводилось совещание в ФТС 24 июля. Пришли ли к конкретному решению?– Это один из вопросов, регулирование которого осуществляем не мы. В данном случае – Минпромторг, и если говорить о том совещании, которое вы упомянули, еще и Росстандарт. У них совершенно четкая позиция в отношении классификации этих пикапов. Если та позиция будет окончательно закреплена, а пока что мы именно ею и руководствуемся, то, возможно, произойдет определенный перерасчет платежей. Но платежи могут быть перерасчитаны как в одну, так и в другую сторону.– Что это значит?– В зависимости от того, признается ли этот товар для коммерческого использования или личного, в данном случае автомобиль, который классифицируется как пикап. В зависимости от характеристик, объема двигателя, мощности, ставки утильсбора как для физических лиц, так и для юридических лиц могут измениться либо в ту, либо в другую сторону. В зависимости от того, какое решение в итоге будет принято, пересчет платежей может произойти и в направлении досчетов, и в направлении возвратов.

https://ria.ru/20240820/sotrudnichestvo-1967407037.html

https://ria.ru/20240820/tovarooborot-1967240880.html

https://ria.ru/20240903/rets-1970194088.html

https://ria.ru/20240822/rossija-1967729106.html

https://ria.ru/20240905/utilizatsiya-1755661801.html

китай

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, китай, россия, дальний восток, владимир ивин, федеральная таможенная служба (фтс россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)