https://ria.ru/20240905/issledovanie-1970781704.html
Эксперты: 22% покупок в РФ оплачивают отечественными платежными сервисами
Эксперты: 22% покупок в РФ оплачивают отечественными платежными сервисами - РИА Новости, 05.09.2024
Эксперты: 22% покупок в РФ оплачивают отечественными платежными сервисами
Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным, говорится в исследовании T-Data. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:59
2024-09-05T11:59
2024-09-05T12:43
технологии
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным, говорится в исследовании T-Data. Так, в качестве альтернативы банковским картам пользователи предпочитают оплачивать покупки по QR (КьюАр)-коду (59%), бесконтактно со смартфона (43%) и с помощью сервисов электронных платежей (38%). Аналитики проследили, что в январе 2022 года 77% покупок россияне совершали в офлайне, 23% ― в онлайне. При этом самыми популярными способами оплаты в офлайне были Apple Pay (Эпл Пэй), Google Pay (Гугл Пэй) и Samsung Pay (Самсунг Пэй), на втором месте ― банковская карта. Но уже в апреле 2022 года доля оплат банковскими картами в офлайне составляла 76% от общего числа безналичных платежей, в онлайне ― 18%. А к июню 2024 года в офлайне доля оплат по картам снизилась до 63%, в онлайне ― до 15%. Благодаря российским платежным сервисам, которые заменили ушедшие из России иностранные, россияне смогли вернуться к привычке платить телефоном в офлайне. "Российские альтернативные платежные сервисы в ближайшие годы способны полностью заменить зарубежные аналоги. По нашим прогнозам, к 2030 году на рынке будет зеркальное отражение текущей ситуации: на банковские карты будет приходиться только около 20% оплат, а остальные 80% займут альтернативные способы оплаты, в том числе платежные сервисы. В будущем на замену существующим платежным технологиям и сценариям придут новые способы оплаты, например без касаний (no touch) — оплата по биометрии", – считает руководитель Т-Кассы Вячеслав Рябцев, слова которого приводятся в сообщении. По результатам проведенного опроса, 54% россиян абсолютно довольны возможностью оплачивать покупки через платежные сервисы, а 44% используют альтернативные методы оплаты как в онлайне, так и в офлайне. Среди пользователей новых платежных сервисов мужчин больше, чем женщин – 70% против 30%. Активнее всего новые платежные сервисы подключают люди в возрасте до 35 лет, добавили аналитики.
https://ria.ru/20240418/oplata-1940749964.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, qr-код
Технологии, Россия, QR-код
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным, говорится в исследовании T-Data.
Так, в качестве альтернативы банковским картам пользователи предпочитают оплачивать покупки по QR (КьюАр)-коду (59%), бесконтактно со смартфона (43%) и с помощью сервисов электронных платежей (38%).
Аналитики проследили, что в январе 2022 года 77% покупок россияне совершали в офлайне, 23% ― в онлайне. При этом самыми популярными способами оплаты в офлайне были Apple Pay (Эпл Пэй), Google Pay (Гугл Пэй) и Samsung Pay (Самсунг Пэй), на втором месте ― банковская карта. Но уже в апреле 2022 года доля оплат банковскими картами в офлайне составляла 76% от общего числа безналичных платежей, в онлайне ― 18%. А к июню 2024 года в офлайне доля оплат по картам снизилась до 63%, в онлайне ― до 15%.
Благодаря российским платежным сервисам, которые заменили ушедшие из России
иностранные, россияне смогли вернуться к привычке платить телефоном в офлайне.
"Российские альтернативные платежные сервисы в ближайшие годы способны полностью заменить зарубежные аналоги. По нашим прогнозам, к 2030 году на рынке будет зеркальное отражение текущей ситуации: на банковские карты будет приходиться только около 20% оплат, а остальные 80% займут альтернативные способы оплаты, в том числе платежные сервисы. В будущем на замену существующим платежным технологиям и сценариям придут новые способы оплаты, например без касаний (no touch) — оплата по биометрии", – считает руководитель Т-Кассы Вячеслав Рябцев, слова которого приводятся в сообщении.
По результатам проведенного опроса, 54% россиян абсолютно довольны возможностью оплачивать покупки через платежные сервисы, а 44% используют альтернативные методы оплаты как в онлайне, так и в офлайне.
Среди пользователей новых платежных сервисов мужчин больше, чем женщин – 70% против 30%. Активнее всего новые платежные сервисы подключают люди в возрасте до 35 лет, добавили аналитики.