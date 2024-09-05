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Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки

Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки - РИА Новости, 05.09.2024

Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки

Российские военнослужащие ударом "Искандера-М" уничтожили РСЗО американского производства MLRS в районе Рудневки в Сумской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:47

2024-09-05T07:47

2024-09-05T07:47

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера-М" уничтожили РСЗО американского производства MLRS в районе Рудневки в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "В результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по разведанной огневой позиции уничтожена реактивная система залпового огня М270 MLRS, вспомогательная техника и боевики ВСУ в районе н.п. Рудневка Сумской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО. Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения позиции этой РСЗО.

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