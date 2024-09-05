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Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки - РИА Новости, 05.09.2024
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https://ria.ru/20240905/iskander-1970695233.html
Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки
Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки - РИА Новости, 05.09.2024
Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки
Российские военнослужащие ударом "Искандера-М" уничтожили РСЗО американского производства MLRS в районе Рудневки в Сумской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:47
2024-09-05T07:47
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сумская область
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безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера-М" уничтожили РСЗО американского производства MLRS в районе Рудневки в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "В результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по разведанной огневой позиции уничтожена реактивная система залпового огня М270 MLRS, вспомогательная техника и боевики ВСУ в районе н.п. Рудневка Сумской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО. Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения позиции этой РСЗО.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Российские военные уничтожили РСЗО MLRS в районе Рудневки

МО: "Искандер-М" уничтожил РСЗО MLRS в районе Рудневки в Сумской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера-М" уничтожили РСЗО американского производства MLRS в районе Рудневки в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"В результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по разведанной огневой позиции уничтожена реактивная система залпового огня М270 MLRS, вспомогательная техника и боевики ВСУ в районе н.п. Рудневка Сумской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО.
Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения позиции этой РСЗО.
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