https://ria.ru/20240905/ipoteka-1770755537.html

Как получить льготную ипотеку в 2024 году: кому дают, сумма, условия

Льготная ипотека 2024 суть, условия программы, ставка и как получить

Как получить льготную ипотеку в 2024 году: кому дают, сумма, условия

Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:03

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого актуальна такая программа в 2024 году, а также - какие есть альтернативные способы господдержки — в материале РИА Новости.Льготная ипотекаПрограмму льготной ипотеки запустили в России в 2020 году с целью поддержки социально незащищенных категорий граждан. В первую очередь, речь о многодетных и молодых семьях, работниках бюджетной сферы: врачах, учителях, воспитателях и т.д.Помимо этого, цель госпрограммы — стимулирование застройщиков к освоению территорий и развитию новых районов.Ее суть заключается в предоставлении банковского займа под сниженный (иногда, если действие федерального закона дополняется региональными нормативными актами, — под минимально возможный) процент годовых."Разницу между рыночной и льготной ставкой банку выплачивает государство, — рассказала РИА Новости ипотечный брокер Эльвира Литвинова. УсловияДля заёмщиков, имеющих льготы на кредит и планирующих покупку квартиры в 2024 году:К участию в программе допускаются все совершеннолетние и платежеспособные граждане страны вне зависимости от семейного положения и наличия детей. Исключение составляют случаи, когда банк — партнер программы устанавливает дополнительные требования к заемщикам.Срок действия программы — до 1 июля 2024 года.Как получить льготную ипотекуДля того чтобы получить ипотеку, необходимо предоставить в отделение банка, участвующего в льготной программе, комплект бумаг:"В первую очередь необходимы паспорт и СНИЛС. Это — основные документы, на основании которых можно подавать заявку и работать дальше на уменьшение процентной ставки. Тогда уже подаются сведения о доходах по форме 2-НДФЛ, трудовая книжка с заверенной подписью и печатью, что говорит о трудоустройстве заемщика на момент обращения в банк", — отметила эксперт.Что еще может понадобиться:Отдельные требования — к возрасту или трудовому стажу — банк устанавливает самостоятельно. В некоторых случаях для одобрения кредита может хватить паспорта и СНИЛС при условии, что размер первоначального взноса составит порядка трети от стоимости квартиры.Куда обращатьсяОформить ипотеку по сниженному проценту можно, обратившись в отделение банка — партнера государственной программы. Для одного населенного пункта сразу несколько банков могут предоставлять услугу льготной ипотеки, но на разных условиях: размер процентной ставки, первоначальный взнос и пр. Поэтому перед заключением договора эксперты советуют ознакомиться со всеми конкурентными предложениями.Причины отказа в льготной ипотекеПрограмма льготного кредитования оказалась востребованной среди россиян. Но довольно высоким остается и процент отказов в ипотеке:"Самые частые причины банковских отказов: плохая кредитная история, большая закредитованность, просрочки по платежам, банкротство, имевшее место в прошлом заявителя, штрафы, — пояснила Эльвира Литвинова. — Стоит также отметить, что банки не любят клиентов с быстрыми займами, из-за которых часто портится история платежей по кредиту".В числе других причин отказа в льготной ипотеке:Альтернативы ипотечного кредитования с господдержкойЛьготная ипотека — не единственная возможность сэкономить на приобретении новой квартиры или дома. В числе других программ, предлагающих кредитование по сниженной ставке:Условия:— наличие одного рожденного или усыновленного ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года;— первоначальный взнос не менее 20%;— можно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса (как ежемесячные выплаты по кредиту — нельзя);— срок кредитования до 30 лет;— максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, для остальных субъектов РФ — 6 млн. рублей;— кредит можно направить на заключение нового ипотечного договора и на рефинансирование имеющегося кредита в рамках перезаключения договора;Программа семейной ипотеки разрешает приобретать не только новое жилье: заемщик вправе выбрать "вторичку" или земельный участок под строительство жилого дома. При этом важно, чтобы:а) продавцом выступало юридическое лицо (чаще всего — застройщик);б) работы велись по договору подряда, заключенному с ИП или юрлицом (когда речь идет о возведении дома на участке ЛПХ или ИЖС).Срок действия программы — до 1 июля 2024 года (до 31 декабря 2027 года для семей с ребенком-инвалидом, если он родился до 31 декабря 2023 года).Это проект, направленный на развитие малых городов (численностью до 30 тысяч человек) и деревень. Условия:— ставка по кредиту - не более 3%;— ипотеку дают на новостройки, вторичное жилье, земельные участки под строительство;— размер кредита (займа) не должен превышает 6 млн руб.;— первоначальный взнос от 20%;— максимальный срок кредитования - 25 лет.Программы "Дальневосточная ипотека" и “Арктическая ипотека”Распространяется на территории Дальневосточного Федерального округа и сухопутной части Арктической зоны России.Согласно программе, ипотечный кредит можно взять по ставке не более 2% годовых при соблюдении ряда требований. Условия:“До 31.12.2030 (включительно) определенные категории граждан вправе получить льготный кредит на приобретение жилья на территории ДВО, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ”, - уточняет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Социальная ипотекаВ ряде регионов существуют свои льготные условия для приобретения квартиры в ипотеку, направленные на поддержку определенных категорий граждан.Так, по словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, жители г. Москвы в возрасте от 18 до 55 лет, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (принятые на жилищный учет до 01.03.2005) или в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ, имеют право на приобретение жилых помещений из жилищного фонда коммерческого использования города Москвы с использованием в том числе заемных (кредитных) денежных средств. При этом выкупная стоимость жилья существенно отличается от рыночной. Цена определяется на дату подачи гражданами заявления о предоставлении жилого помещения на основании фактической стоимости строительства (средней стоимости строительства по городскому заказу 1 кв. м площади жилья в жилых домах типовых серий и построенных по индивидуальным проектам), с применением понижающих (или повышающих) коэффициентов, зависящих от местоположения и состояния жилого помещения, года ввода жилого дома в эксплуатацию, количества полных лет пребывания гражданина на жилищном учете и наличия у него права на льготы.Изменения в 2024 годуВ 2024 году изменяются условия льготных ипотечных программ, в частности, в рамках программы "Льготная ипотека" первоначальный взнос по ипотеке, выдаваемой по ставке 8%, увеличен с 20 до 30%. При этом размер кредита (займа) по кредитным договорам, заключенным после 23 декабря 2023 года, для всех субъектов РФ не может превышать 6 млн рублей (включительно).Оксана Васильева поясняет, что с 6 до 9 млн рублей увеличен предельный размер кредита по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", а в перечень заемщиков по ней включены сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированных на территориях Дальневосточного федерального округа или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ.“В целях применения всех льготных ипотечных программ установлено условие, согласно которому заемщик по одному льготному кредиту не должен являться (ранее не являлся) заемщиком по другому льготному кредиту”, - дополняет Людмила Новицкая.

https://ria.ru/20240311/kredity-1932203259.html

https://ria.ru/20240305/ipoteka-1756941308.html

https://ria.ru/20240302/ipoteka-1930618815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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