Льготная ипотека в 2026: условия, требования, ставки и изменения программы

Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого актуальна такая программа в 2026 году, а также - какие есть альтернативные способы господдержки – в материале РИА Новости.

Изменения льготной ипотеки в 2026 году

2026 год принес ряд изменений в программу льготной ипотеки, одним из которых стала ориентация на адресность – государство постепенно уходит от массовых программ и делает акцент на целевые категории граждан. Также усиливается проверка доходов, долговой нагрузки и происхождения средств для первоначального взноса. Кроме того, в ряде регионов корректируются лимиты по сумме кредита с учетом реальной стоимости квадратного метра.

"Фактически льготная ипотека становится инструментом не для всех, а для тех, кто действительно соответствует критериям и способен обслуживать кредит без риска просрочек", – отмечает эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, практикующий риелтор, основатель и директор АН "Любимое" София Любимова.

Ключевая ставка ЦБ и рыночные ставки

На февраль 2026 года ключевая ставка Центробанка составляет 15,5% годовых. При этом средняя рыночная ставка по ипотеке находится на уровне 21,25%, что делает стандартное кредитование невыгодным большинству покупателей. По этой причине льготная ипотека, в частности семейная, остается главным стимулятором сделок на первичном рынке. В декабре 2025 года Центробанк объявил о росте выдачи семейной ипотеки почти на 70% – до 605 млрд руб.

Важно! При заявленной базовой ставке 6% по IT-ипотеке полная стоимость кредита (ПСК) может достигать 7,5–8,5% годовых с учетом страхования жизни и оформления залога. На это следует обратить внимание при выборе банка для оформления кредита.

Семейная ипотека: одна на семью с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года вступило в силу решение Минфина РФ по программе семейной ипотеки. Теперь действует правило "одна ипотека на семью". Если один из супругов уже участвовал в программе, оформить повторное кредитование, как это было можно сделать раньше, не получится – оба супруга выступают созаемщиками по одному договору.

"До февраля 2026 года с одним общим ребенком в семье можно было купить две квартиры: муж оформлял одну, не привлекая жену, она – другую, не привлекая мужа. Этой схемой активно пользовались те, кто хотел инвестировать в недвижимость. К примеру, в одной квартире люди жили, а другую сдавали в аренду. Новые правила закрыли эту возможность: теперь супруги обязаны быть солидарными заемщиками. А при разводе льготную ипотеку может оформить только тот, с кем прописан ребенок", — комментирует руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Запрет "донорских" схем и кредитов на первый взнос

С 1 февраля 2026 года также был введен полный запрет "донорских" схем для оформления ипотеки, который связан с введением правила "одна ипотека на одну семью". Подобная схема не противоречила закону и применялась гражданами для получения целевого кредита по ставке 6%, путем привлечения посторонних лиц или родственников, подходящих под условия программы.

Также использование потребительских кредитов и микрозаймов для внесения первоначального взноса несет в себе все больше рисков отказа в ипотеке. С середины 2025 года банки обязаны проверять происхождение средств через выписки за последние 90 дней. Если банк обнаружит, что первый взнос сформирован за счет заемных средств, в ипотеке откажут автоматически по причине высокой долговой нагрузки и для предупреждения мошеннических схем.

Программы льготной ипотеки

В 2026 году в России действуют шесть основных программ льготного ипотечного кредитования. Каждая рассчитана на определенную категорию заемщиков и предлагает свои условия по ставке, сумме кредита и первоначальному взносу.

Семейная ипотека под 6%

Семейная ипотека – самая массовая льготная программа, на долю которой приходится около 89% всех выдаваемых кредитов с государственной поддержкой (по данным Дом.РФ). Она рассчитана на семьи с детьми и предусматривает ставку 6% годовых при первоначальном взносе от 20%.

Условия:

наличие хотя бы одного ребенка до шести лет включительно;

семья с двумя несовершеннолетними детьми проживает в городе с численностью населения до 50 тыс. человек (можно взять ипотеку на квартиру в новостройке или строительство дома);

в семье есть ребенок-инвалид;

есть два и более несовершеннолетних ребенка и семья проживает в регионе с низким объемом строительства или имеющем индивидуальную программу развития. К таким относятся:

– Алтайский край

– Белгородская область

– Город Севастополь

– Еврейская автономная область

– Забайкальский край

– Карачаево-Черкесская Республика

– Кемеровская область – Кузбасс

– Кировская область

– Костромская область

– Курганская область

– Курская область

– Магаданская область

– Мурманская область

– Ненецкий автономный округ

– Нижегородская область

– Новгородская область

– Омская область

– Оренбургская область

– Псковская область

– Республика Адыгея

– Республика Алтай

– Республика Дагестан

– Республика Ингушетия

– Республика Калмыкия

– Республика Коми

– Республика Марий Эл

– Республика Мордовия

– Республика Тыва

– Республика Хакасия

– Саратовская область

– Тамбовская область

– Томская область

– Чеченская Республика

– Чувашская Республика

– Чукотский автономный округ

– Алтайский край – Белгородская область – Город Севастополь – Еврейская автономная область – Забайкальский край – Карачаево-Черкесская Республика – Кемеровская область – Кузбасс – Кировская область – Костромская область – Курганская область – Курская область – Магаданская область – Мурманская область – Ненецкий автономный округ – Нижегородская область – Новгородская область – Омская область – Оренбургская область – Псковская область – Республика Адыгея – Республика Алтай – Республика Дагестан – Республика Ингушетия – Республика Калмыкия – Республика Коми – Республика Марий Эл – Республика Мордовия – Республика Тыва – Республика Хакасия – Саратовская область – Тамбовская область – Томская область – Чеченская Республика – Чувашская Республика – Чукотский автономный округ первоначальный взнос не менее 20%;

можно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса (как ежемесячные выплаты по кредиту — нельзя);

срок кредитования до 30 лет;

максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, для остальных субъектов РФ – 6 млн. рублей;

кредит можно направить на заключение нового ипотечного договора и на рефинансирование имеющегося кредита в рамках перезаключения договора.

По программе можно приобрести квартиру в новостройке, новый дом или потратить деньги на строительство дома. Вторичное жилье разрешено покупать только в регионах с недостаточным строительством или семьям, в которых есть ребенок-инвалид.

Срок действия программы – до 2030 года.

Сельская ипотека под 0,1–3%

перечень сельских территорий. Сельская ипотека направлена на развитие малых городов и сельских территорий. Ставка по кредиту не превышает 3% годовых, а в ряде регионов может быть еще ниже – вплоть до 0,1%. Программа охватывает населенные пункты с численностью жителей до 30 тысяч человек, включенные в официальныйсельских территорий.

Условия:

ставка по кредиту – не более 3%;

ипотеку дают на новостройки, вторичное жилье, земельные участки под строительство;

размер кредита (займа) не должен превышает 6 млн руб. (12 млн. руб – если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект);

первоначальный взнос от 20% (в некоторых банках от 30,01%);

максимальный срок кредитования - 25 лет.

Получить сельскую ипотеку могут отдельные категории граждан, которые официально трудоустроены или ведут предпринимательскую деятельность на территории сельской местности. Это работники агропромышленного комплекса (АПК), медицинские специалисты, педагоги и другие работники социальной сферы, чья деятельность связана с развитием сельских территорий.

Дальневосточная и арктическая под 2%

Программы дальневосточной и арктической ипотеки распространяются на территории Дальневосточного Федерального округа и сухопутной части Арктической зоны России.

Согласно программе, ипотечный кредит можно взять по ставке не более 2% годовых при соблюдении ряда требований. Условия:

максимальный период займа 20 лет;

максимальная сумма кредита до 9 млн рублей для покупки жилья на первичном рынке или строительства дома, если площадь жилого помещения больше 60 кв. метров, в остальных случаях до 6 млн рублей;

20% первоначальный взнос, разрешено потратить средства материнского капитала;

рефинансирование не разрешено;

как залог можно использовать недвижимость из любого региона страны (а не только с территории Дальневосточного федерального округа).

“До 31.12.2030 (включительно) определенные категории граждан вправе получить льготный кредит на приобретение жилья на территории ДВО, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ”, – уточняет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

IT-ипотека под 6% (без Москвы и СПб)

IT-ипотека – программа господдержки для сотрудников аккредитованных IT-компаний, позволяющая купить жилье по ставке до 6% годовых. Условия:

ставка до 6% годовых;

максимальная сумма, которую можно получить: 9 млн рублей;

действует на всей территории России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга;

первоначальный взнос 20% (в некоторых банках 30-40%);

минимальный доход – до 150 тыс. руб. для городов-миллионников, до 90 тыс. руб. для других регионов;

тип жилья – новостройки, строительство дома;

срок кредитования до 30 лет.

Программа не распространяется на вторичный рынок. При этом заемщик должен сохранять трудоустройство в аккредитованной IT-компании в течение всего срока кредита, в противном случае банк вправе пересмотреть условия.

Военная ипотека от 6%

Военнослужащим, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе (НИС), уже через три года доступна ипотека по сниженной ставке. Участники специальной военной операции (СВО) могут оформить ипотеку досрочно, не ожидая установленного срока.

Условия:

от 5,85% до 12% годовых;

максимальная сумма: не более 2,2 млн рублей;

первоначальный взнос 20%;

действует по всей России, срок кредитования – до 25 лет, до 30 лет (участники СВО).

Программа действует до 2030 года. Средства НИС перечисляются государством на именной накопительный счет военнослужащего и могут направляться как на первоначальный взнос, так и на погашение ежемесячных платежей.

Ипотека под 2% в новых регионах

В Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях действует специальная программа льготного кредитования по ставке 2% годовых. Она направлена на восстановление жилищного фонда и стимулирование притока населения на эти территории.

Воспользоваться программой могут как постоянные жители указанных регионов, так и граждане, переезжающие туда на постоянное место жительства, в том числе участники СВО, работники бюджетной сферы и предприниматели. Первоначальный взнос – от 10%.

"Специфика программы состоит в том, что перечень аккредитованных объектов формируется с учетом реальной строительной готовности, а банки-партнеры проходят дополнительную верификацию со стороны профильных ведомств", – объясняет профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., Надежда Капустина.

Сравнительная таблица программ

Для удобства все актуальные программы льготного ипотечного кредитования указаны в единой таблице.

Ставки, суммы, первый взнос, сроки по всем программам Программа / ставка Первый взнос Лимит (макс.) Срок Особенности Семейная ипотека / 6% От 20% 12 млн. руб. – СПб, Москва 6 млн. руб. – регионы До 30 лет Одна ипотека на одну семью Для семей с детьми Сельская ипотека / oт 0,1% до 3% От 20% (в некоторых банках от 30,01%) 6 млн. руб. 12 млн. руб – если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект До 25 лет Только сельские территории и малые города Доступна отдельным категориям работников, проживающих и официально работающих на территории сельской местности IT-ипотека / 6% 20% (в некоторых банках 30-40%) 9 млн. руб. До 30 лет Доступна трудоустроенным в аккредитованной IT-компании Недоступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга Учитывается уровень дохода Дальне-восточная/Аркти-ческая / До 2% Не менее 20% (в некоторых банках 30-50%) 6 млн. руб. (для жилья меньше 60 м²) 9 млн. руб. (для жилья больше 60 м²) 20 лет (в некоторых банках 15 лет) Действует на территории ДФО и Арктической зоны На вторичное жилье в 90 городах Обязательная регистрация на приобретенной жилплощади Военная / oт 5,85% до 12% 20% 2,2 млн. руб. До 25 лет До 30 лет (участники СВО) Участники НИС Участники СВО – без ожидания 3 лет Ипотека в новых регионах / 2% От 10% 6 млн. руб. До 30 лет Для жителей и тех, кто планирует переехать в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую область В основном распространяется на новостройки

Как оформить льготную ипотеку: пошаговая инструкция

Процедура оформления льготной ипотеки почти не отличается. Однако важно проверить соответствие условиям до обращения в банк.

"Мой совет как практикующего риелтора и ипотечного консультанта: сначала получить одобрение банка, а уже потом выбирать квартиру. Это экономит время и снижает риск потери задатка", – рекомендует София Любимова.

Проверка условий → Подготовка документов → Выбор банка → Заключение договора

Как оформить льготную ипотеку – разбираем поэтапно:

Проверка соответствия условиям. Убедитесь, что вы относитесь к целевой аудитории выбранной программы: проверьте возраст детей, статус компании-работодателя (для IT-ипотеки), регион проживания. Информацию можно уточнить на официальном сайте (https://дом.рф/mortgage/privilege-mortgage/) оператора программ – Дом.РФ. Подготовка документов. Стандартный список включает паспорт, СНИЛС, ИНН, справку о доходах (2-НДФЛ или по форме банка), трудовую книжку или выписку из реестра работодателей. Для IT-ипотеки дополнительно потребуется подтверждение трудоустройства в аккредитованной компании, для военной – свидетельство об участии в НИС, семейной – свидетельство о заключении брака. Подача заявки и одобрение банком. Подайте заявку в один или несколько банков-участников программы одновременно. Банк оценит вашу кредитную историю, долговую нагрузку (ПДН), уровень дохода и вынесет предварительное решение. При высокой закредитованности в одобрении могут отказать даже при формальном соответствии условиям программы. Выбор объекта и его проверка. После получения одобрения подбирайте жилье из числа аккредитованных объектов. Для IT-ипотеки и семейной ипотеки доступны в основном новостройки; покупка по ДДУ (договору долевого участия) оформляется через эскроу-счет. Заключение договора и регистрация сделки. После согласования объекта подписывается кредитный договор и договор купли-продажи или ДДУ. Сделка регистрируется в Росреестре. При покупке новостройки деньги поступят застройщику только после завершения строительства.

Важно! Перед подачей заявки будет полезно рассчитать полную стоимость кредита (ПСК), а не только ежемесячный платеж. ПСК включает страхование жизни и имущества, комиссии за открытие счета и прочие сборы, из-за чего итоговая финансовая нагрузка может быть на 1,5-2%. выше заявленной ставки.

Альтернативы: рассрочка от застройщика

На фоне высоких рыночных ставок рассрочка от застройщика становится реальной альтернативой ипотеке. В основном она распространена на рынке новостроек и предлагается покупателям сразу на стадии строительства дома.

Рассрочка – деление полной стоимости квартиры на ежемесячные или ежеквартальные платежи без процентов, но с первоначальным взносом не менее 20%. Оформляется она напрямую с компанией-застройщиком без участия банков по договору долевого управления, в котором указывается, что оплата за объект производится частями.

Преимущества:

компания не проверяет уровень дохода и кредитную историю покупателя;

нет обязательного страхования жизни и имущества;

отсутствие процентов:

индивидуальный график платежей;

возможность уменьшить размер первого взноса по согласию застройщика.

Инструмент имеет свои минусы. Срок рассрочки обычно короткий – от 1 до 5 лет, тогда как ипотека выдается на 20–30 лет, из-за чего платить в месяц придется значительно больше, чем при оформлении целевого кредита. Переплата также может быть, но не по процентам: приобретенный объект во время строительства может подорожать, за что придется платить, компенсируя неудобства застройщика, предоставляющего рассрочку. При просрочке платежа начисляются штрафные санкции, которые указываются в договоре. Кроме того, при банкротстве застройщика права дольщика защищены слабее, чем при ипотеке с эскроу-счетом. А наличие льготных программ устанавливает сам застройщик.

Рассрочка оптимальна, если покупатель ожидает получения крупной суммы (например, от продажи другой недвижимости) или планирует в будущем перейти на ипотеку после снижения ключевой ставки ЦБ.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оформить льготную ипотеку несколько раз?

Максим Чурилов: "Если заемщик оформил льготную ипотеку после 23 декабря 2023 года, то он не может претендовать на новый целевой кредит. Причем неважно по какой программе он оформлял ипотеку изначально – семейная, ИТ-ипотека, дальневосточная программа. Исключение предусмотрено для семейной ипотеки: повторно воспользоваться программой можно при рождении нового ребенка и при условии полного погашения первого льготного кредита".

Можно ли использовать материнский капитал на первоначальный взнос по льготной ипотеке?

София Любимова: "Да, в большинстве случаев это допустимо. Материнский капитал может полностью или частично покрывать первоначальный взнос либо идти в досрочное погашение".

Можно ли рефинансировать льготную ипотеку?

Максим Чурилов: "Фактически рефинансирование доступно только по семейной ипотеке, и то лишь в нескольких банках по всей стране. Для нового банка это будет считаться новым льготным кредитом, а значит, к нему применяются те же ограничения, что и при первичном оформлении. При покупке квартиры на этапе строительства рефинансирование возможно только после ввода объекта в эксплуатацию и оформления права собственности.

В целом рефинансировать льготный кредит крайне сложно: фактически для нового банка это новый льготный кредит, за который он должен отчитаться перед государством. Поэтому большинство банков просто не берётся за такие сделки".

Как узнать ПСК по льготной ипотеке?