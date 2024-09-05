Рейтинг@Mail.ru
13:03 05.09.2024 (обновлено: 19:06 03.03.2026)
Льготная ипотека в 2026: условия, требования, ставки и изменения программы
Льготная ипотека в 2026: условия, требования, ставки и изменения программы
Льготная ипотека в 2026 году — полный обзор всех программ: семейная, IT, сельская, дальневосточная, военная и ипотека в новых регионах. Условия, ставки, первоначальный взнос, изменения с 1 февраля и советы экспертов.
ипотека
льготная ипотека
россия
москва
альфа-банк
втб (банк)
сбербанк россии
2024
Максим Чурилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277718_0:0:720:720_100x100_80_0_0_418b8ff9ebcfdcedbfd3ac4f5a043941.jpg
Максим Чурилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277718_0:0:720:720_100x100_80_0_0_418b8ff9ebcfdcedbfd3ac4f5a043941.jpg
Новости
ипотека, льготная ипотека, россия, москва, альфа-банк, втб (банк), сбербанк россии
Ипотека, льготная ипотека, Россия, Москва, Альфа-банк, ВТБ (банк), Сбербанк России
Главная / Пособия и льготы

Льготная ипотека в 2026: условия, требования, ставки и изменения программы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛьготная ипотека
Льготная ипотека - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Льготная ипотека
Чурилов Максим
Приглашенный эксперт
Максим Чурилов
Руководитель агентства недвижимости
Все материалы
Любимова София
Приглашенный эксперт
София Любимова
Основатель агентства недвижимости.
Все материалы
Капустина Надежда
Приглашенный эксперт
Надежда Капустина
Доктор экономических наук, профессор
Все материалы
Оглавление
Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого актуальна такая программа в 2026 году, а также - какие есть альтернативные способы господдержки – в материале РИА Новости.

Изменения льготной ипотеки в 2026 году

2026 год принес ряд изменений в программу льготной ипотеки, одним из которых стала ориентация на адресность – государство постепенно уходит от массовых программ и делает акцент на целевые категории граждан. Также усиливается проверка доходов, долговой нагрузки и происхождения средств для первоначального взноса. Кроме того, в ряде регионов корректируются лимиты по сумме кредита с учетом реальной стоимости квадратного метра.
"Фактически льготная ипотека становится инструментом не для всех, а для тех, кто действительно соответствует критериям и способен обслуживать кредит без риска просрочек", – отмечает эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, практикующий риелтор, основатель и директор АН "Любимое" София Любимова.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОформление кредитов в центре ипотечного кредитования
Оформление кредитов в центре ипотечного кредитования - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Оформление кредитов в центре ипотечного кредитования

Ключевая ставка ЦБ и рыночные ставки

На февраль 2026 года ключевая ставка Центробанка составляет 15,5% годовых. При этом средняя рыночная ставка по ипотеке находится на уровне 21,25%, что делает стандартное кредитование невыгодным большинству покупателей. По этой причине льготная ипотека, в частности семейная, остается главным стимулятором сделок на первичном рынке. В декабре 2025 года Центробанк объявил о росте выдачи семейной ипотеки почти на 70% – до 605 млрд руб.
Важно! При заявленной базовой ставке 6% по IT-ипотеке полная стоимость кредита (ПСК) может достигать 7,5–8,5% годовых с учетом страхования жизни и оформления залога. На это следует обратить внимание при выборе банка для оформления кредита.

Семейная ипотека: одна на семью с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года вступило в силу решение Минфина РФ по программе семейной ипотеки. Теперь действует правило "одна ипотека на семью". Если один из супругов уже участвовал в программе, оформить повторное кредитование, как это было можно сделать раньше, не получится – оба супруга выступают созаемщиками по одному договору.
"До февраля 2026 года с одним общим ребенком в семье можно было купить две квартиры: муж оформлял одну, не привлекая жену, она – другую, не привлекая мужа. Этой схемой активно пользовались те, кто хотел инвестировать в недвижимость. К примеру, в одной квартире люди жили, а другую сдавали в аренду. Новые правила закрыли эту возможность: теперь супруги обязаны быть солидарными заемщиками. А при разводе льготную ипотеку может оформить только тот, с кем прописан ребенок", — комментирует руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности
2 марта, 00:08

Запрет "донорских" схем и кредитов на первый взнос

С 1 февраля 2026 года также был введен полный запрет "донорских" схем для оформления ипотеки, который связан с введением правила "одна ипотека на одну семью". Подобная схема не противоречила закону и применялась гражданами для получения целевого кредита по ставке 6%, путем привлечения посторонних лиц или родственников, подходящих под условия программы.
Также использование потребительских кредитов и микрозаймов для внесения первоначального взноса несет в себе все больше рисков отказа в ипотеке. С середины 2025 года банки обязаны проверять происхождение средств через выписки за последние 90 дней. Если банк обнаружит, что первый взнос сформирован за счет заемных средств, в ипотеке откажут автоматически по причине высокой долговой нагрузки и для предупреждения мошеннических схем.
Выставка высотного строительства - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Ипотека без первого взноса: как купить квартиру, не имея накоплений
11 марта 2025, 16:37

Программы льготной ипотеки

В 2026 году в России действуют шесть основных программ льготного ипотечного кредитования. Каждая рассчитана на определенную категорию заемщиков и предлагает свои условия по ставке, сумме кредита и первоначальному взносу.

Семейная ипотека под 6%

Семейная ипотека – самая массовая льготная программа, на долю которой приходится около 89% всех выдаваемых кредитов с государственной поддержкой (по данным Дом.РФ). Она рассчитана на семьи с детьми и предусматривает ставку 6% годовых при первоначальном взносе от 20%.
Условия:
  • наличие хотя бы одного ребенка до шести лет включительно;
  • семья с двумя несовершеннолетними детьми проживает в городе с численностью населения до 50 тыс. человек (можно взять ипотеку на квартиру в новостройке или строительство дома);
  • в семье есть ребенок-инвалид;
  • есть два и более несовершеннолетних ребенка и семья проживает в регионе с низким объемом строительства или имеющем индивидуальную программу развития. К таким относятся:
    – Алтайский край
    – Белгородская область
    – Город Севастополь
    – Еврейская автономная область
    – Забайкальский край
    – Карачаево-Черкесская Республика
    – Кемеровская область – Кузбасс
    – Кировская область
    – Костромская область
    – Курганская область
    – Курская область
    – Магаданская область
    – Мурманская область
    – Ненецкий автономный округ
    – Нижегородская область
    – Новгородская область
    – Омская область
    – Оренбургская область
    – Псковская область
    – Республика Адыгея
    – Республика Алтай
    – Республика Дагестан
    – Республика Ингушетия
    – Республика Калмыкия
    – Республика Коми
    – Республика Марий Эл
    – Республика Мордовия
    – Республика Тыва
    – Республика Хакасия
    – Саратовская область
    – Тамбовская область
    – Томская область
    – Чеченская Республика
    – Чувашская Республика
    – Чукотский автономный округ
  • первоначальный взнос не менее 20%;
  • можно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса (как ежемесячные выплаты по кредиту — нельзя);
  • срок кредитования до 30 лет;
  • максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, для остальных субъектов РФ – 6 млн. рублей;
  • кредит можно направить на заключение нового ипотечного договора и на рефинансирование имеющегося кредита в рамках перезаключения договора.
По программе можно приобрести квартиру в новостройке, новый дом или потратить деньги на строительство дома. Вторичное жилье разрешено покупать только в регионах с недостаточным строительством или семьям, в которых есть ребенок-инвалид.
Срок действия программы – до 2030 года.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки
2 марта 2024, 02:17

Сельская ипотека под 0,1–3%

Сельская ипотека направлена на развитие малых городов и сельских территорий. Ставка по кредиту не превышает 3% годовых, а в ряде регионов может быть еще ниже – вплоть до 0,1%. Программа охватывает населенные пункты с численностью жителей до 30 тысяч человек, включенные в официальный перечень сельских территорий.
Условия:
  • ставка по кредиту – не более 3%;
  • ипотеку дают на новостройки, вторичное жилье, земельные участки под строительство;
  • размер кредита (займа) не должен превышает 6 млн руб. (12 млн. руб – если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект);
  • первоначальный взнос от 20% (в некоторых банках от 30,01%);
  • максимальный срок кредитования - 25 лет.
Получить сельскую ипотеку могут отдельные категории граждан, которые официально трудоустроены или ведут предпринимательскую деятельность на территории сельской местности. Это работники агропромышленного комплекса (АПК), медицинские специалисты, педагоги и другие работники социальной сферы, чья деятельность связана с развитием сельских территорий.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка в Москве
Отделение банка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отделение банка в Москве

Дальневосточная и арктическая под 2%

Программы дальневосточной и арктической ипотеки распространяются на территории Дальневосточного Федерального округа и сухопутной части Арктической зоны России.
Согласно программе, ипотечный кредит можно взять по ставке не более 2% годовых при соблюдении ряда требований. Условия:
  • максимальный период займа 20 лет;
  • максимальная сумма кредита до 9 млн рублей для покупки жилья на первичном рынке или строительства дома, если площадь жилого помещения больше 60 кв. метров, в остальных случаях до 6 млн рублей;
  • 20% первоначальный взнос, разрешено потратить средства материнского капитала;
  • рефинансирование не разрешено;
  • как залог можно использовать недвижимость из любого региона страны (а не только с территории Дальневосточного федерального округа).
“До 31.12.2030 (включительно) определенные категории граждан вправе получить льготный кредит на приобретение жилья на территории ДВО, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ”, – уточняет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

IT-ипотека под 6% (без Москвы и СПб)

IT-ипотека – программа господдержки для сотрудников аккредитованных IT-компаний, позволяющая купить жилье по ставке до 6% годовых. Условия:
  • ставка до 6% годовых;
  • максимальная сумма, которую можно получить: 9 млн рублей;
  • действует на всей территории России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга;
  • первоначальный взнос 20% (в некоторых банках 30-40%);
  • минимальный доход – до 150 тыс. руб. для городов-миллионников, до 90 тыс. руб. для других регионов;
  • тип жилья – новостройки, строительство дома;
  • срок кредитования до 30 лет.
Программа не распространяется на вторичный рынок. При этом заемщик должен сохранять трудоустройство в аккредитованной IT-компании в течение всего срока кредита, в противном случае банк вправе пересмотреть условия.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЦентр ипотечного кредитования
Центр ипотечного кредитования - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Центр ипотечного кредитования

Военная ипотека от 6%

Военнослужащим, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе (НИС), уже через три года доступна ипотека по сниженной ставке. Участники специальной военной операции (СВО) могут оформить ипотеку досрочно, не ожидая установленного срока.
Условия:
  • от 5,85% до 12% годовых;
  • максимальная сумма: не более 2,2 млн рублей;
  • первоначальный взнос 20%;
  • действует по всей России, срок кредитования – до 25 лет, до 30 лет (участники СВО).
Программа действует до 2030 года. Средства НИС перечисляются государством на именной накопительный счет военнослужащего и могут направляться как на первоначальный взнос, так и на погашение ежемесячных платежей.

Ипотека под 2% в новых регионах

В Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях действует специальная программа льготного кредитования по ставке 2% годовых. Она направлена на восстановление жилищного фонда и стимулирование притока населения на эти территории.
Воспользоваться программой могут как постоянные жители указанных регионов, так и граждане, переезжающие туда на постоянное место жительства, в том числе участники СВО, работники бюджетной сферы и предприниматели. Первоначальный взнос – от 10%.
"Специфика программы состоит в том, что перечень аккредитованных объектов формируется с учетом реальной строительной готовности, а банки-партнеры проходят дополнительную верификацию со стороны профильных ведомств", – объясняет профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., Надежда Капустина.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомплекс апартаментов "Тетрис" в Москве
Комплекс апартаментов Тетрис в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комплекс апартаментов "Тетрис" в Москве

Сравнительная таблица программ

Для удобства все актуальные программы льготного ипотечного кредитования указаны в единой таблице.
Ставки, суммы, первый взнос, сроки по всем программам

Программа / ставка

Первый взнос

Лимит (макс.)

Срок

Особенности

Семейная ипотека / 6%

От 20%

12 млн. руб. – СПб, Москва

6 млн. руб. – регионы

До 30 лет

Одна ипотека на одну семью

Для семей с детьми

Сельская ипотека /

oт 0,1% до 3%

От 20% (в некоторых банках от 30,01%)

6 млн. руб.

12 млн. руб – если оба супруга оформляют отдельные кредиты на один объект

До 25 лет

Только сельские территории и малые города

Доступна отдельным категориям работников, проживающих и официально работающих на территории сельской местности

IT-ипотека / 6%

20% (в некоторых банках 30-40%)

9 млн. руб.

До 30 лет

Доступна трудоустроенным в аккредитованной IT-компании

Недоступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга

Учитывается уровень дохода

Дальне-восточная/Аркти-ческая / До 2%

Не менее 20% (в некоторых банках 30-50%)

6 млн. руб. (для жилья меньше 60 м²)

9 млн. руб. (для жилья больше 60 м²)

20 лет (в некоторых банках 15 лет)

Действует на территории ДФО и Арктической зоны

На вторичное жилье в 90 городах

Обязательная регистрация на приобретенной жилплощади

Военная / oт 5,85% до 12%

20%

2,2 млн. руб.

До 25 лет

До 30 лет (участники СВО)

Участники НИС

Участники СВО – без ожидания 3 лет

Ипотека в новых регионах / 2%

От 10%

6 млн. руб.

До 30 лет

Для жителей и тех, кто планирует переехать в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую область

В основном распространяется на новостройки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомната в квартире
Комната в квартире - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Комната в квартире

Как оформить льготную ипотеку: пошаговая инструкция

Процедура оформления льготной ипотеки почти не отличается. Однако важно проверить соответствие условиям до обращения в банк.
"Мой совет как практикующего риелтора и ипотечного консультанта: сначала получить одобрение банка, а уже потом выбирать квартиру. Это экономит время и снижает риск потери задатка", – рекомендует София Любимова.

Проверка условий → Подготовка документов → Выбор банка → Заключение договора

Как оформить льготную ипотеку – разбираем поэтапно:
  1. Проверка соответствия условиям. Убедитесь, что вы относитесь к целевой аудитории выбранной программы: проверьте возраст детей, статус компании-работодателя (для IT-ипотеки), регион проживания. Информацию можно уточнить на официальном сайте (https://дом.рф/mortgage/privilege-mortgage/) оператора программ – Дом.РФ.
  2. Подготовка документов. Стандартный список включает паспорт, СНИЛС, ИНН, справку о доходах (2-НДФЛ или по форме банка), трудовую книжку или выписку из реестра работодателей. Для IT-ипотеки дополнительно потребуется подтверждение трудоустройства в аккредитованной компании, для военной – свидетельство об участии в НИС, семейной – свидетельство о заключении брака.
  3. Подача заявки и одобрение банком. Подайте заявку в один или несколько банков-участников программы одновременно. Банк оценит вашу кредитную историю, долговую нагрузку (ПДН), уровень дохода и вынесет предварительное решение. При высокой закредитованности в одобрении могут отказать даже при формальном соответствии условиям программы.
  4. Выбор объекта и его проверка. После получения одобрения подбирайте жилье из числа аккредитованных объектов. Для IT-ипотеки и семейной ипотеки доступны в основном новостройки; покупка по ДДУ (договору долевого участия) оформляется через эскроу-счет.
  5. Заключение договора и регистрация сделки. После согласования объекта подписывается кредитный договор и договор купли-продажи или ДДУ. Сделка регистрируется в Росреестре. При покупке новостройки деньги поступят застройщику только после завершения строительства.
Важно! Перед подачей заявки будет полезно рассчитать полную стоимость кредита (ПСК), а не только ежемесячный платеж. ПСК включает страхование жизни и имущества, комиссии за открытие счета и прочие сборы, из-за чего итоговая финансовая нагрузка может быть на 1,5-2%. выше заявленной ставки.
Улучшение жилищных условий - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье
19 февраля 2025, 17:43

Альтернативы: рассрочка от застройщика

На фоне высоких рыночных ставок рассрочка от застройщика становится реальной альтернативой ипотеке. В основном она распространена на рынке новостроек и предлагается покупателям сразу на стадии строительства дома.
Рассрочка – деление полной стоимости квартиры на ежемесячные или ежеквартальные платежи без процентов, но с первоначальным взносом не менее 20%. Оформляется она напрямую с компанией-застройщиком без участия банков по договору долевого управления, в котором указывается, что оплата за объект производится частями.
Преимущества:
  • компания не проверяет уровень дохода и кредитную историю покупателя;
  • нет обязательного страхования жизни и имущества;
  • отсутствие процентов:
  • индивидуальный график платежей;
  • возможность уменьшить размер первого взноса по согласию застройщика.
Инструмент имеет свои минусы. Срок рассрочки обычно короткий – от 1 до 5 лет, тогда как ипотека выдается на 20–30 лет, из-за чего платить в месяц придется значительно больше, чем при оформлении целевого кредита. Переплата также может быть, но не по процентам: приобретенный объект во время строительства может подорожать, за что придется платить, компенсируя неудобства застройщика, предоставляющего рассрочку. При просрочке платежа начисляются штрафные санкции, которые указываются в договоре. Кроме того, при банкротстве застройщика права дольщика защищены слабее, чем при ипотеке с эскроу-счетом. А наличие льготных программ устанавливает сам застройщик.
Рассрочка оптимальна, если покупатель ожидает получения крупной суммы (например, от продажи другой недвижимости) или планирует в будущем перейти на ипотеку после снижения ключевой ставки ЦБ.
Юридическая консультация - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Налоговый вычет за проценты по ипотеке: как получить, пошаговое оформление
27 января 2025, 19:04

Часто задаваемые вопросы

  • Можно ли оформить льготную ипотеку несколько раз?
Максим Чурилов: "Если заемщик оформил льготную ипотеку после 23 декабря 2023 года, то он не может претендовать на новый целевой кредит. Причем неважно по какой программе он оформлял ипотеку изначально – семейная, ИТ-ипотека, дальневосточная программа. Исключение предусмотрено для семейной ипотеки: повторно воспользоваться программой можно при рождении нового ребенка и при условии полного погашения первого льготного кредита".
  • Можно ли использовать материнский капитал на первоначальный взнос по льготной ипотеке?
София Любимова: "Да, в большинстве случаев это допустимо. Материнский капитал может полностью или частично покрывать первоначальный взнос либо идти в досрочное погашение".
  • Можно ли рефинансировать льготную ипотеку?
Максим Чурилов: "Фактически рефинансирование доступно только по семейной ипотеке, и то лишь в нескольких банках по всей стране. Для нового банка это будет считаться новым льготным кредитом, а значит, к нему применяются те же ограничения, что и при первичном оформлении. При покупке квартиры на этапе строительства рефинансирование возможно только после ввода объекта в эксплуатацию и оформления права собственности.
В целом рефинансировать льготный кредит крайне сложно: фактически для нового банка это новый льготный кредит, за который он должен отчитаться перед государством. Поэтому большинство банков просто не берётся за такие сделки".
  • Как узнать ПСК по льготной ипотеке?
Надежда Капустина: "Полная стоимость кредита (ПСК), являющаяся ключевым индикатором реальной финансовой нагрузки, в обязательном порядке указывается в кредитном договоре и размещается на первой странице документа крупным шрифтом в соответствии с требованиями Банка России. Предварительно ознакомиться с расчетом можно на официальных сайтах банков-участников программы или посредством ипотечных калькуляторов, интегрированных в цифровые платформы кредитных организаций".
 
Пособия и льготыИпотекальготная ипотекаРоссияМоскваАльфа-банкВТБ (банк)Сбербанк России
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
